Congo-Kinshasa: Onde de choc !

En RDC, des inquiétudes pointent à quelques jours de la convocation des électeurs et de l'appel…

Pourquoi ? Parce que dans le marigot politique congolais, l'odeur du pouvoir sait faire pousser des dents même à des herbivores politiques encore très zaïrois. Cela, à tel point qu'en 2011, même l'Opposant en général, incarné jadis en Feu Etienne Tshisekedi n'avait pas réussi à rassembler autour de lui face à un Joseph Kabila dit mal en point. Qu'est-ce qui aura changé depuis dans le chef des politiques comme dans le jeu politique au pays pour que cette fois soit différente? Est-ce la portée des enjeux et le désir de l'alternance soutenu par des mains noires à l'Occident? Possible.

Que va-t-il dire ? La question n'est que prévisible. Les réponses, le temps, ces 48 heures consommées, sauront dévoiler les options levées par Joseph Kabila face à l'éternelle préoccupation de savoir s'il se prononce pour ou contre la quête d'un troisième mandat. L'interrogation la plus prospective serait, plutôt, à la lumière des enjeux de l'heure, de se demander quels impacts pourraient avoir telle ou telle voie si elle est empruntée. Quel que soit le sens de la direction qui sera prise, aucun scenario n'est exempt des chocs. Ce, que ce soit dans les rangs de la MP ou de l'Opposition tout comme au niveau de la guéguerre diplomatique à l'échelle régionale et internationale sur la problématique du 3ème mandat. A l'heure du tout peut arriver, il est donc naturel de se demander si les protagonistes politiques de Joseph Kabila sont parés à toutes les éventualités.

Qu'ils savent ou non la teneur des méandres linguistiques de ce vocable, l'homme de la rue au pays de Lumumba, comme les plus hauts placés dans la société congolaise, s'apprêtent à être spectateurs, bénéficiaires ou même victimes, des chocs entrecroisés de l'onde de choc qui va naître de l'oral du Président Kabila ce vendredi 22 juin 2018.

Si le mot choc est défini comme l'entrée en contact de deux corps solides qui se rencontrent violemment et décrit l'ébranlement qui en résulte, pour le congolais lambda, amoureux de la musique Rumba, ce terme sonne plus comme le titre d'une mélopée prisée du musicien Antoine Agbepa, mieux connu sous le nom de scène de Koffi Olomide.

