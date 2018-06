Congo-Kinshasa: Kongo Central - Ramazani Shadary bat le rappel des troupes

Au deuxième jour de sa mission de redynamisation du Pprd dans le Kongo Central, le Secrétaire Permanent du parti présidentiel a tenu mardi un meeting au stade Damar de Matadi devant les cadres provinciaux et nationaux ainsi que les militants de cette formation politique.

Le Message fort et d'une fermeté rare de Ramazani Shadary a été axé sur le social, la lutte contre la criminalité urbaine et le disfonctionnement des institutions provinciales. Il a donc d'un ton pédagogique fait une sévère mise en garde à ces ouailles du Pprd dans cette partie du pays. Ce, afin qu'ils aient à refaire vite la cohésion et l'unité du parti pour affronter en un bloc compact les joutes électorales à venir et les gagner à tous les niveaux, a-t-il dit avant de brandir les mécanismes constitutionnels pour sanctionner éventuellement les récalcitrants.

Au cours de son speech, l'ouverture du Pprd à toutes les couches de toutes les langues, et de toutes les tribus vivant au Kongo central et l'intérêt que le président national du parti accorde à cette entité administrative qu'il veut voir vite se développer ont été également été au menu.

Comité exécutif en création

Dans le Haut Katanga, Tanganyika, Lualaba comme au Haut Lomami, le Secrétaire Permanent du Pprd s'est attelé à booster la base de ce parti, tout en nommant, présentant et installant quasiment partout des membres du Comité Exécutif. A l'étape du Kongo Central, cette donne est aussi dans les agendas. Seulement, l'harmonisation des listes de futurs animateurs se poursuit encore pour besoin de représentativité et d'équilibre, leur installation devrait intervenir dans les heures ou jours qui viennent, a précisé Ramazani Shadary, le secrétaire permanent du Pprd.

Shadary pêche encore

C'est désormais une habitude au Pprd d'enregistrer des adhésions importantes en qualité comme en quantité. Avant le départ pour le Haut Katanga et juste après le périple à l'Equateur, à Kinshasa, ce parti notait la venue dans ses rangs du célèbre Cardozo Mwamba. Bien avant l'imposante adhésion de cet homme du dimant, 1000 personnes avaient été charriées de la Régideso vers le Pprd selon leur propre volonté par le DG de cette entreprise. Il y a avait encore auparavant d'autres personnes ayant souscrit d'adhérer au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. En effet, près de 500 membres de la cellule de base de l'Office Congolais de Control, OCC, dont des agents et cadres de cette entreprise, avaient adhéré officiellement un certain vendredi 20 avril au Pprd.

Ainsi, dans cette logique où il faut pécher pour raffermir les rangs du Pprd, Ramazani Shadary n'a pas manqué de frapper partout où il a eu à passer notamment au Haut Katanga. Un évêque, en effet, y a adhéré au Pprd. Il s'agit de Monseigneur Célestin Ilunga de l'Union des Eglises Chrétiennes et Ministère pour la Paix au Haut Katanga. Désormais, il est dans le comité exécutif qui chapeautera cette formation politique dans cette région du pays. En sus, il a été noté l'entrée au parti du président de la jeunesse Kasaïenne dans l'Ex Katanga. Au Kongo Central depuis deux jours, tel un manager sportif, Ramazani Shadary a signé l'entrée dans les rangs du Pprd du vice-gouverneur de cette province en la personne Atou Matubwana, jadis cadre de l'ARC, au Pprd. Oui, la pêche des cadres signée Ramazani Shadary est encore de rigueur.