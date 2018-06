Afrique de l'Ouest: Marché financier de l'Uemoa - Environ 7.500 milliards de FCfa mobilisés par les Sgi en 20 ans

En 20 ans d'existence, les Sociétés de gestion et d'intermédiation (Sgi) ont permis de mobiliser environ 7.500 milliards de FCfa sur le marché primaire financier de l'Uemoa. C'est ce que révèle l'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation (Apsgi) qui célèbre cette année, ses 20 ans.

« Les Sociétés de gestion et d'intermédiation (Sgi), dont les plus anciennes ont obtenu leurs agréments en 1997 ont permis la mobilisation d'environ FCFA 7.500 milliards sur le marché primaire depuis le démarrage effectif jusqu'à décembre 2017 ». L'information est de l'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation (Apsgi) qui fête cette année, ses 20 ans d'existence.

Selon un communiqué, l'Apsgi précise qu'au niveau du marché secondaire, la valeur des transactions sur la même période s'est établit à plus de 2.517 milliards FCFA (hors coupons courus) pour un volume échangé de près de 806 millions de titres.

Selon le document, le 3 décembre 1998, au cours d'une assemblée générale tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire, les dirigeants des Sgi ont créé l'Apsgi qui fédère toutes les Sgi résidentes dans les pays de l'Uemoa conformément au Règlement général de la Brvm.

L'Apsgi, renseigne-t-on, composée de 29 Sgi et dirigée par un bureau de six (6) membres est donc l'organe sous régional d'autoréglementation et de représentation des Sgi.

A ce titre, l'Apsgi a pour rôle de représenter les Sgi auprès des autorités du MFR, de défendre leurs intérêts vis-à-vis des tiers, de faire des propositions allant dans le sens de l'amélioration du fonctionnement du Marché financier, d'entreprendre des actions de promotion et enfin, de créer et entretenir des rapports utiles et réguliers entre ses membres.

Le 3 décembre 2018, l'Apsgi aura 20 ans d'existence. Elle souhaite commémorer l'évènement à travers une série d'activités qui débuteront au début du deuxième trimestre 2018. Cette commémoration vise à faire la promotion du Marché financier régional en général.

Elle vise aussi à faire connaître le rôle de l'Apsgi dans la sphère économique et financière ainsi qu'auprès des populations ; et singulièrement les activités de ses membres dans le financement des économies de l'Union.

Cette commémoration vise également à accroître la visibilité de l'Apsgi auprès des Institutions de l'Union et favorisera plus de cohésion non seulement entre les Sgi, mais aussi entre tous les acteurs du MFR. Elle vise enfin à favoriser le développement du marché par l'accroissement du niveau des transactions, et des appels publics à l'épargne.

Ces activités se dérouleront dans trois pays de l'Union à savoir le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Elles sont décrites comme suit. Il y a le lancement des activités le 19 juin à Dakar suivi d'une conférence ; un challenge des courtiers avec jeu de simulation boursière ; des awards décernant des prix aux meilleurs de corps de métiers des SGI. Un tournoi de Maracaña début décembre 2018, suivi d'un diner Gala le 15 Décembre 2018 à Abidjan ; et une communication institutionnelle et grand public sont également au menu de cette commémoration.