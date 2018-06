Angola: Plus de 20 nouveaux cas de maladie du sommeil détectés au cours des six derniers mois dans le pays

Luanda — Au cours de la campagne de suivi de la maladie du sommeil, qui s'est déroulée du 18 au 18 janvier de cette année, 21 nouveaux cas de la maladie ont été signalés, contre 18 enregistrés en 2017.

Se confiant mardi à l'Angop, le directeur général de l'Institut de lutte et contrôle de la trypanosomiase (ICCT), Josenando Teófilo a dit qu'on suppose qu'en décembre, il y aura plus de cas que l'année dernière parce que le campagne de recherche active se poursuivra pour la découverte de personnes cachées dans les villages et les cas qui ont échappé à la vigilance et au contrôle des médecins.

Les cas ont été signalés dans les provinces de Cuanza-Norte (9), Bengo (3), Luanda (4), Uíge (4) et Zaire (1).

"La maladie du sommeil, à ses débuts, la personne infectée éprouve des symptômes semblables à ceux du paludisme, d'où le renforcement de la surveillance épidémiologique", a-t-il souligné.

Il a ajouté qu'à l'heure actuelle, 58 personnes atteintes de la maladie sont sous surveillance médicale.

Josenando Teófilo a annoncé que la campagne se poursuivra plus tard ce mois-ci dans les provinces déjà immunisées (Uíge, Cuanza-norte, Bengo et Luanda (Quiçama et Icolo et Bengo), parce que certains cas peuvent échapper, parce que parfois beaucoup de gens dans temps de la projection sont trouvés dans les champs.