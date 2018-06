Angola: L'Exécutif crée des conditions pour les services de base de communications

Luanda — L'exécutif croit fermement à la création de conditions qui permettent aux Angolais d'avoir accès aux services de base de télécommunications, affectés depuis longtemps par des raisons objectives et conjoncturelles de toutes sortes, a déclaré le Président de la République, João Lourenço.

"Nous continuerons à promouvoir le développement durable des services de télécommunications à usage public et à formuler les lignes directrices qui permettront, à moyen et long terme, de répondre aux besoins fondamentaux des populations, des entreprises et de tous les autres utilisateurs à travers le pays», a-t-il affirmé.

João Lourenço s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture du forum sur les technologies de l'information (ANGOTIC), réalisé par le ministère angolais de la Science et des Technologies pendant trois jours, dans le but de promouvoir ces moyens.

Dans son discours, le Chef de l'Etat angolais a également déclaré que la politique des télécommunications vise essentiellement à créer les bases d'une nouvelle structure des marchés, afin d'exploiter le potentiel des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans leurs différentes dimensions économiques, sociales, culturelles et environnementales.

Selon le Président de la République, les technologies de communication et d'information sont en effet un outil fondamental pour la modernisation et le développement de la vie productive, gouvernementale et sociale de la population.

"Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, il est pratiquement impossible de voir l'avenir d'une entreprise, d'une institution ou même d'un pays sans l'existence d'un réseau de télécommunications complet, moderne et efficace", a ajouté l'homme d'Etat angolais.

João Lourenço a indiqué que l'on envisage faire face et à surmonter le défi de transformer les télécommunications en Angola, en un catalyseur pour le développement économique en général.

Dans le cadre de l'événement, le Chef de l'Etat angolais visite une foire technologique, qui rassemble une trentaine d'exposants, nationaux et étrangers.