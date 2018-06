Angola: Les TIC aident à restituer au citoyen un sentiment de justice

Le Forum Angotic 2018, qui aura lieu du 19 au 21 juin à Luanda, vise à partager les connaissances et le transfert de technologie entre les entreprises du secteur des TIC et à améliorer la qualité des services.

D'autre part, le traitement des affaires pénales, avec plus ou moins de retards, selon les cas, mais les TIC sont un excellent outil pour réduire la bureaucratie et garantir l'accès à l'information également dans ces cas.

La dirigeante, qui a dirigé le panel sous le thème « Vision et stratégie des TIC dans la modernisation et la débureaucratisation de la fonction publique», a dit que les effets pratiques de l'utilisation des TIC dans la réduction de la bureaucratie dans les services publics ne sont efficaces que si leurs mentors sont conscients de ce qu'on veut vraiment, où l'on va marcher, et pour cela, l'accent doit être le bien-être du citoyen.

