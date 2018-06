Angola: Les hommes d'affaires de Cabinda veulent la facilité d'accès aux devises

Cabinda — Les hommes d'affaires de Cabinda ont demandé lundi dans cette ville, aux banques commerciales des facilités dans l'accès aux devises, pour la continuité de leurs activités.

La demande a été formulée lors d'une réunion avec le ministre du Commerce, Jofre Van-Dunem Júnior, dans le cadre de sa visite de 48 heures dans la province.

La gamme des préoccupations de la classe entrepreneuriale locale comprend également la débureaucratisation des procédures d'importation des produits alimentaires, hospitaliers et d'animaux, la lenteur des lettres de crédit, les changements dans le système d'importation et le dédouanement des produits importés, entre autres.

En réponse, Jofre Van-Dunem Júnior a dit que sa visite visait à écouter les entrepreneurs et les autorités locales et à recueillir ses propositions et des points de vue pour rendre réel le plan de développement national, réduire et combler l'écart entre les gouvernants et les gouvernés.

Au cours de son séjour dans la province, le ministre a prévu des visites aux postes frontaliers de Yema et Massabi, aux unités commerciales et aux travaux du CLOD et au local pour les entrepôts destinés à Subatando.

Le programme comprend également des visites à la scierie d'Abílio de Amorim, à la Frescon, aux magasins Poupa-lá et aux travaux du port des eaux profondes de Caio.