Congo-Brazzaville: Appel du 18 juin 1948 - L'événement commémoré à Brazzaville

Convaincu et confiant de ce que la France réussira à écraser ses ennemis, quoi qu'il en soit, le général de Gaulle garda toujours espoir et continua à encourager ses troupes.

« Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne, de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! », affirmait le général de Gaulle dans son message rendu public à cet effet.

L'histoire ancienne rappelle que le 14 juin 1940, l'Allemagne nazie annexa et conquit la ville de Paris, au terme d'une offensive généralisée. En retrait stratégique depuis Londres, le général de Gaulle, président français d'alors, lança un appel sur les ondes de la "BBC", affirmant aux Français que la bataille n'était pas gagnée et que l'espoir était encore permis.

