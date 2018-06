Congo-Brazzaville: Gouvernance - Les deux axes prioritaires visés par le nouveau Plan national de développement

La réforme du système éducatif et le processus de diversification de l'économie nationale constituent les axes stratégiques prioritaires du gouvernement, pour la période 2018-2022.

Une centaine de participants dont les délégués des ministères sectoriels, les parlementaires, les directeurs d'études et de la planification, les organisations de la société civile, le secteur privé et les universitaires planchent, depuis le 19 juin à Brazzaville, sur le document projet du Plan national de développement (PND).

En effet, le comité de pilotage, à l'origine de la rédaction du premier volume du texte, a insisté sur la réforme en profondeur du système éducatif congolais, à travers la formation qualifiante et professionnelle. Cette démarche permettrait, d'après les initiateurs du document, de valoriser le capital humain et de compenser la faible qualification de la population.

Le second volet clé de ce nouveau dispositif de développement concerne la diversification de l'économie censée s'appuyer sur les secteurs porteurs de la croissance, à savoir l'agriculture et l'agroforesterie. Cela permettrait de renforcer la sécurité alimentaire et l'inclusion des femmes dans les activités de développement, le tourisme, l'industrie, etc.

Lancé par la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Ebouka-Babackas, l'atelier national d'échange et de validation du PND 2018-2022 durera huit jours. Un moment crucial, à en croire la ministre de tutelle, pour qui le PND représente un dispositif supplémentaire de bonne gouvernance économique, sociale et environnementale au service de l'action gouvernementale.

Avec ces deux axes stratégiques prioritaires, a assuré la tutelle, il importe de prévoir des mesures d'accompagnement. « Il s'agit de la relance économique, du renforcement de la gouvernance, la mobilisation des ressources externes et domestiques avec en ligne de mire une amélioration de l'intermédiation financière régionale ; la préservation des infrastructures existantes et leur rentabilité et surtout l'amélioration du climat des affaires », a indiqué Ingrid Ebouka-Babackas.

Enfin, ce PND englobe les cibles prioritaires du Congo en matière des Objectifs de développement durable, à savoir l'éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités, la diversification économique ainsi que l'engagement de l'Etat à produire les données et informations statistiques fiables nécessaires à l'atteinte des résultats des politiques mises en œuvre.