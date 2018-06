Congo-Brazzaville: Transfert de fonds - La Banque postale lance le projet « Lisalisi »

Le nouveau produit a été créé dans le but de répondre à la demande des clients de la banque mais les personnes externes peuvent aussi faire leurs transactions.

Le directeur général de la Banque postale du Congo, Calixte Médard Tabangoli, a présenté le projet "Lisalisi " lors d'une conférence de presse qu'il a animée le 19 juin, à Brazzaville. Les montants des transactions oscillent entre un et cinq millions de FCFA.

« Lisalisi est un produit qui répond à une demande, celle de transférer l'argent sur le territoire national avec sécurité, flexibilité et rapidité. Nous avons fait en sorte que la particularité réside au niveau du coût du produit. Nous percevons 2% sur les opérations, transferts et transactions allant de 0 à 500 000FCFA et de 500 000 à 5 millions CFA, une commission de 1, 5% est applicable », a expliqué le directeur de la banque.

Et de poursuivre : « De la petite analyse que nous avons faite sur le marché, il est difficile de trouver les prix plus bas que ce que nous offrons. Il était question de faire en sorte qu'en tant que banque de proximité et citoyenne, nous puissions ne pas rester insensibles aux demandes de nos clients ».

Notons que pour plus de sécurité et de traçabilité, il est obligatoire de se munir, au cours de l'opération, à travers les vingt-trois agences opérationnelles sur le territoire national, d'une pièce d'identité. De même, afin de rendre le produit disponible via multiples points de vente, la banque envisage de signer des partenariats, notamment avec des commerçants.