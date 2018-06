Congo-Kinshasa: Processus électoral - Vulgarisation de la Charte de responsabilité du journaliste

L'opérartion a été menée, le 19 juin, à Kinshasa par l'Union nationale de la presse congolaise (UNPC), en partenariat avec le bureau de terrain du BCNUDH, afin de responsabiliser les professionnels des médias en leur rappelant les éléments du Code d'éthique et de déontologie de la profession et en y intégrant certaines considérations liées à cette période particulière.

Plusieurs professionnels des médias de Kinshasa ainsi que leurs responsables ont participé, dans les installations de la Mission onusienne en RDC, à Gombe, à une journée de discussion sur la responsabilité du journaliste en période électorale. Il a également été associé à cette activité, les membres de services de renseignement, de la police et de l'armée, ainsi que des représentants des institutions du pays, dont la Céni, etc. « Il est de notre devoir pour tout faire afin que les journalistes soient à jour avec les règles d'éthique et de déontologie », a expliqué le président de l'UNPC, Jean-Boucard Kasonga Tshilunde, motivant cette activité organisée avec le bureau de terrain de Kinshasa du BCNUDH.

De son côté, le coordonnateur du bureau de terrain du BCNUDH, qui a apostrophé le président de l'UNPC, a rappelé que « la place du journaliste se trouvait dans sa rédaction et non en prison ». Pour ce fonctionnaire de l'ONU, en effet, le journaliste, en tant qu'être humain, avait des droits dont le plus important était la liberté d'expression. Il a, par ailleurs, regretté que la jouissance de cette liberté ne va pas sans risque, partout dans le monde. Justifiant cette activité, il a noté que l'objectif était d'amener les journalistes de la capitale congolaise à connaître et à appliquer les dispositions de la charte. Pour lui, cette activité visait à permettre au journaliste d'acquérir les outils nécessaires à l'accomplissement de sa mission d'informer.

Après les mots d'ouverture du président de l'UNPC et du coordonnateur du bureau de terrain de Kinshasa du BCNUDH, les participants ont suivi deux exposés faits par le directeur du Centre d'échanges pour les réformes judiciaires et institutionnelles (CERJI), Me Charles Mushizi, et le Pr Emmanuel Kabongo Malu.

Amener les journalistes dans le concret

Dans le premier exposé sur « La liberté d'expression-principes fondamentaux et cadre légal », l'orateur a expliqué aux participants certains faits et actes constitutifs d'infractions dans le métier d'informer. S'appuyant sur des exemples concrets, Me Mushizi a appelé le journaliste à se poser chaque fois la question si sa production ne véhicule pas une valeur négative.

Le Pr Emmanuel Kabongo, journaliste de son état, a établi les rapports intrinsèques entre les médias, la démocratie et les élections. Ce scientifique a clairement défini le rôle du journaliste dans la société, tout en relevant sa responsabilité sociale et sociétale. « Le journaliste doit dire la vérité, dans le respect de la loi », a-t-il conseillé, expliquant aussi clairement que possible ce que le journaliste est appelé à faire pendant les périodes préélectorale, électorale (le jour des scrutins, etc.) et post-électorale. « Les Congolais d'ici et d'ailleurs attendent de nous journalistes que nous leur donnions des informations sur la marche de ce pays », a-t-il rappelé.

Le terrain ainsi balisé par ces exposés et les réponses apportées aux préoccupations des participants, le président de l'UNPC a lu la Charte de responsabilité du journaliste en période électorale, qui est un produit de la Dynamique du 27 mai. Dans ce document signé par le Czac, l'UNPC, Jed, Omec, Aneap, Aneco, Ucofem, FMJC et FRPC, il y a notamment des considérations ainsi que des engagements du journaliste pour accomplir sa mission pendant la période électorale, tout en évitant les pièges des politiciens ainsi que d'autres actes répréhensibles pouvant l'obliger à être conduit « en dehors de sa rédaction » où est sa place. La discussion suscitée par ce document a permis à tous les participants d'avoir une même idée sur la responsabilité du journaliste pendant cette période particulière liée aux élections et d'émettre sur la même longueur d'onde.