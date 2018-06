Congo-Kinshasa: Gare centrale de Kinshasa - Les réfugiés urbains organisent une exposition-vente

En RDC, des inquiétudes pointent à quelques jours de la convocation des électeurs et de l'appel… Plus »

La RDC héberge 541 000 réfugiés. La même source indique, par ailleurs, que les réfugiés qui ont fui leur pays pour échapper au conflit et à la persécution représentent 25,4 millions, soit un accroissement de 2,9 millions par rapport à 2016. Les nouveaux déplacements sont eux aussi en augmentation, avec 16,2 millions de personnes déracinées durant la seule année 2017, pour la première fois ou de manière répétée, ce qui correspond en moyenne au déplacement d'une personne toutes les deux secondes. Et ce sont les pays en développement qui sont massivement les plus touchés.

Le soutien du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (H CR) à cette initiative s'inscrit dans son approche d'autonomisation des réfugiés. En effet, le HCR, en coopération avec la Commission nationale pour les réfugiés et d'autres partenaires, fournit une aide aux réfugiés en RDC qui leur permet de développer des activités économiques et de se prendre en charge.

L'activité a été initiée en prélude à la célébration, ce 20 juin, de la Journée mondiale du refugié. C'est ainsi qu'à la place de la gare, sur le boulevard du 30-juin, de nombreux objets artisanaux tels des sacs, des plateaux, des bijoux, des vêtements confectionnés avec des perles, des tableaux, et tant d'autres on été vendus. Les spécialités culinaires telles que le "Ngoki" brazzavillois, le koko banguissois ont été également de la partie.

