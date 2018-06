Maroc: Marrakech du rire - Ronsia Kukielukila va présenter la "Kukiel family" au Palais Badii

Attendue sur les planches du « Gala Afrika », le 21 juin, la grande griffe du stand-up congolais est à l'affiche de cette deuxième soirée de la 8e édition du Festival d'humour international avec les stars internationales ivoiriennes Gohou, Digbeu et Agalawal.

Depuis Marrakech où il a joint Le Courrier de Kinshasa, Ronsia Kukielukila a fait savoir qu'il a prévu de présenter un spectacle de dix minutes à la soirée africaine. « Le Festival a été séduit par "Kukiel family", le sketch où je fais de l'autodérision sur moi et ma famille. C'est aussi un cliché de la famille africaine », nous a-t-il dit.

Dans la matinée du 19 juin, à moins de soixante-douze heures de sa prestation, la jeune coqueluche de l'humour congolais n'était pas encore fixée sur le moment de son apparition sur la scène du Palais Badii. « J'en saurais plus sur la programmation ce soir », a-t-il affirmé. Il nous a néanmoins révélé qu'ils seront huit à animer le « Gala Afrika ».

De réputation mieux lotie en humour que la plupart des pays du continent, la Côte d'Ivoire fait figure de privilégiée à la 8e édition du Marrakech du rire (MDR). En effet, sur les quatre nations participantes, elle est l'unique à aligner six humoristes. Les Ivoiriens Gohou Michel, Digbeu Cravate, Agalawal, Joël et le duo Les Zinzins de l'art partagent ainsi l'affiche avec le Gabonais Manitou, le Camerounais Marcus et la fierté de l'humour congolais, Ronsia Kukielukila.

Le rideau du MDR a été levé le 20 juin, à l'occasion du Grand gala d'ouverture. Prestigieuse, la soirée arabophone « Gala Eko et ses amis » va accueillir une pléiade d'artistes. À ce spectacle en langue arabe tenu pour l'événement incontournable du festival, l'on verra se succéder humoristes, chanteurs, danseurs, comédiens sur la grande scène du Palais Badii, dans la grande tradition séculaire de la halqa. Des humoristes marocains presteront à cette soirée qui sera retransmise en direct sur la place Jemaa El Fna. Quant au « Gala Afrika », il est prévu au lendemain de l'ouverture et se tiendra pour la deuxième année consécutive. L'organisation s'attend aussi à ce qu'elle ne manque pas de faire effet sur le public.

Le Gala « Jamel et ses amis », pierre fondatrice du festival, est le point d'orgue du MDR qui se tient autour de Jamel Debbouze. Il est programmé pour les 22 et 23 juin. À ces deux dernières soirées, le fondateur du festival va occuper la scène et y recevoir de nombreux invités prestigieux du monde artistique pour un spectacle exceptionnel et inédit. Filmé, il sera diffusé dans le monde entier tout au long de l'année. Et, en clôture, le célèbre gala animé par Jamel Debbouze sera également retransmis à travers le monde sur les chaînes de télévision M6, TV5 Monde et 2M TV.