Congo-Brazzaville: Médecine verte - Les responsables de la Fikin saluent le travail du Cabinet Le Risien

L'établissement a été encouragé à continuer dans ses recherches et la production de ses produits qui rentrent dans le cadre de la médecine verte, en vue de protéger la population contre les effets nocifs de l'hydroquinone.

Le Cabinet Le Risien, qui prône la médecine verte, vient de fêter son deuxième anniversaire. Une grande rencontre avec ses partenaires a été organisée, le 16 juin, dans les installations de la Foire internationale de Kinshasa (Fikin) où ce cabinet a installé sa direction générale et sa nouvelle usine.

Le directeur technique de la Fikin, qui a représenté toute la direction de cette institution foraine, a encouragé cette initiative qui, selon lui, rentre dans le cadre du développement du pays. Il a également affirmé la disponibilité de cette équipe à accompagner ce cabinet dans son travail en faveur de la population.

Le Cabinet Le Risien, note-t-on, a soufflé, à cette date, ses deux bougies. Cette fête a coïncidé avec l'inauguration de sa nouvelle usine dans l'enceinte de la Fikin. Pendant cette activité festive, le président directeur général (PDG) de ce cabinet, le Dr Richard Sita, a expliqué à ses invités que cette journée marque, en réalité, le deuxième anniversaire du Savon Ngola, le principal produit de son cabinet, lancé pour contrer l'utilisation de l'hydroquinone dans la cosmétique. Il a noté que les activités de son cabinet ont commencé bien avant, avec des recherches dans la médecine verte et des conférences au cours desquelles il apprenait les participants à soigner différentes maladies avec les produits d'utilisation courante.

Deux années au service des familles

Après un carnaval motorisé qui a conduit l'équipe Ngola à travers les communes de la capitale congolaise, tous les convives se sont réunis dans les installations de la Fikin. Autour d'un verre, le Dr Richard Sita a expliqué à ses invités les motivations qui l'ont conduit à concevoir la gamme Ngola ainsi que d'autres produits fabriqués par son cabinet, qui rentrent dans le cadre de la médicine verte et dont les principaux ingrédients sont des produits naturels.

Dans son message, le Dr Richard Sita a réaffirmé aux invités sa satisfaction pour le parcours réalisé ainsi que sa détermination à continuer à rendre service à ces milliers de familles qui font confiance à ce cabinet et à ses produits. « Notre joie, en ce jour, est d'autant plus grande parce que nous réalisons qu'après deux années de dur labeur, nous avons fait du chemin. Et nous pouvons affirmer sans peur d'être contredit que votre cabinet a fait du chemin car, en deux années d'activités et de dur labeur, nous avons mis à votre disposition une gamme de produits qui vous accompagnent dans votre vie quotidienne et dont la satisfaction pour vous ne fait plus l'ombre d'aucun doute », a-t-il dit. Tout en remerciant cette population qui fait confiance en son cabinet, le PDG du Cabinet Le Risien a conduit une visite guidée des lieux où sont désormais fabriqués le savon, la crème, le talc Ngola.

Deux ans après, a-t-il dit, la notoriété de Ngola a dépassé les frontières nationales. Pour toute son équipe, sa joie est plus motivée par le fait qu'elle a su répondre aux demandes de ces familles qu'elle accompagne quotidiennement. Notant qu'à côté de la gamme Ngola, le Cabinet Le Risien offre également la pommade Nwelle long, pour les cheveux, le piment amaigrissant ainsi que le vin Enzenze fort, qui soigne plusieurs affections, le Dr Richard Sita a promis de continuer des recherches pour le bien de la population qu'il a appelée à continuer à faire confiance en son cabinet.