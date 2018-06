Congo-Brazzaville: Élection Miss vacances - La première édition aura lieu en juillet

Près de deux cents hommes et femmes d'affaires ainsi que des représentants du secteur public en provenance… Plus »

Le jury sera composé de professionnels du casting et du cinéma. Pour la gagnante, ce sera un bon coup de « buzz » afin de démarrer ou poursuivre une belle carrière de modèle et une porte ouverte pour le « showbiz ».

Le casting de présélection a eu lieu il y a quelques jours et les vingt-trois jeunes filles choisies espèrent obtenir la toute première couronne de Miss vacances. Organisé par Ror Plus, ce concours de beauté donne la possibilité aux jeunes filles de vivre leur rêve de mannequinat. Elles ont été sélectionnés sur leur physique, leurs motivations et leur éloquence. Malheureusement, une seule d'entre elles sera élue miss. Ce concours de beauté aura lieu sur le thème « Valorisation des talents et de la beauté congolaise ». C'est un événement festif qui permettra à ces jeunes filles de passer un bon moment, tout en découvrant l'univers de la mode.

