Congo-Brazzaville: Cam-basket Brazzaville 2018 - Le pays remporte la première édition

Pour le président de l'Organisation du sport militaire en Afrique (Osma), le colonel David Kabre, cette première édition du Cam-basket à Brazzaville a été une réussite tant sur l'organisation que sur les performances sportives sur l'aire de jeu. Les promesses de paix et d'amitié entre les armées du continent ont été tenues. « Les militaires des pays ayant participé à cette première édition du Cam-basket ont tous vécu dans le même complexe, celui de Kintélé. C'est un message fort du vivre-ensemble, de paix et de tolérance », a souligné le président de l'Osma. Il a, par ailleurs, invité ceux qui seraient animés par la volonté de faire valoir la violence de suivre l'exemple des militaires basketteurs sur le chemin de la paix et du dialogue.

