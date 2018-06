Congo-Kinshasa: Inquiétudes avant la convocation des électeurs et de l'appel à candidatures

En RDC, des inquiétudes pointent à quelques jours de la convocation des électeurs et de l'appel à candidatures par la Céni, la commission électorale nationale indépendante. Il faut dire qu'aucune réunion de la tripartite CNSA-gouvernement-Céni n'a pu être organisée pour évaluer le processus électoral.

Les électeurs seront convoqués samedi prochain 23 juin, et l'appel à candidatures devra intervenir à partir du lendemain. « Entre-temps, aucune évaluation du processus électoral n'aura été faite », se plaint le rapporteur du CNSA. Valentin Vangi rappelle que « l'accord de la Saint-Sylvestre prévoit pourtant une rencontre tripartite CNSA-gouvernement-Céni au moins tous les deux mois pour rendre le processus inclusif, et prendre en compte les inquiétudes des uns et des autres en vue d'une harmonisation ».

Au CNSA on s'interroge en tout cas sur le silence observé par les deux autres parties à toutes les sollicitations, malgré les recommandations de la dernière réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'Etat. Il y a par exemple la liste des partis et regroupements politiques déposée à la Céni par le gouvernement qui pose encore problème. Et la situation de la multitude d'électeurs inscrits sans empreintes digitales révélés par l'audit de l'OIF.

« On ne peut pas aller aux élections dans la précipitation, sans une évaluation du processus par l'organe compétent qui a été désigné par l'accord de la Saint-Sylvestre », déclare le leader du M 17. Selon Augustin Kikuma, les acteurs politiques ne sont pas encore rassurés de la fiabilité du processus.