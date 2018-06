Afrique: Journée mondiale des réfugiés - Au Kenya, le HCR plaide pour leur intégration

Mais quand on écoute Kodeck Makori, le patron du secrétariat kenyan aux réfugiés, on comprend qu'on est encore loin d'une philosophie de l'intégration.

« Les réfugiés qui sont actifs contribuent à l'économie, explique Ivana Unluova, directrice adjointe du HCR Kenya. Or très peu d'entre eux obtiennent un permis de travail. Mais, s'il y a plus de réfugiés, ils devront commencer à payer des impôts. Nous espérons que le Kenya adoptera de nouvelles lois pour solidifier cette nouvelle approche. »

Ce mercredi 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Au Kenya, ils sont environ 500 000, principalement Somaliens et Sud-Soudanais, mais pas seulement. Depuis quelques années, le HCR plaide pour une meilleure inclusion de ces réfugiés, qui pour certains vivent au Kenya depuis plus de 30 ans et peinent à devenir autonomes.

