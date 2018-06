Les habitants de la localité de Malweka dans la commune de Ngaliema viennent de pousser un ouf de soulagement. En effet, une grande partie de la population de ce coin ne va plus traverser des crevasses et érosions pour aller chercher l'eau des puits.

Le calvaire a donc pris fin grâce aux citernes et forages inaugurés par la Fondation Kawen dont le Professeur Henri Mova est membre d'honneur.

Un scénario hors du commun, des scènes de liesse ce dimanche à Malweka. Ce sont des milliers de ménages qui peuvent se réjouir d'avoir désormais accès à l'eau potable. Ce, grâce aux citernes et forages installés par la fondation Kawen, du nom de la mère du Professeur Henri Mova. Avec cette œuvre fort bénéfique pour les habitants de Malweka, le membre d'honneur de la Fondation accomplit ainsi, l'une après l'autre, les promesses faites ici lorsqu'il est venu prendre sa carte électorale l'année dernière. Malweka et quelques localités voisines poussent un véritable cri d'apaisement après un long calvaire. "C'est dans la misère qu'on reconnaît les vrais amis, vous avez compris que Malweka, quoiqu'à zéro mètre de l'usine de la Regideso, n'a pas d'adduction d'eau potable, nous vous disons merci et plein succès dans votre carrière politique", a lâché en sursaut Marlène Bonso, Déléguée des habitants de Malweka, à l'égard de leur bienfaiteur.

La fondation Kawen n'a pas amené que le contenu, mais aussi le contenant. Plus d'un millier de ces indispensables bidons de 25 litres se sont arrachés comme des petits pains. Pas tout. Jamais 2 sans 3, dit-on, une antenne parabolique, un écran et un groupe électrogène font partie du décor de l'espace baptisé "Espace Ubuntu" pour que Malweka ne rate rien de la Coupe du Monde. La présidente de la Fondation Kawen, Sosthène Mova, représentée à cette inauguration, a expliqué son geste en ces termes : "Contribuer à donner du carburant à vos rêves. Mon rêve n'est pas de vous venir en aide mais de partager avec vous cette coupe du monde et ces citernes d'eau".

Il sied de noter également que l'eau sera gratuite pendant ces 30 jours du Mondial. Puis, à partir du 15 juillet, un comité de gestion mis en place séance tenante va assurer le fonctionnement de l'Espace Ubuntu. Et puisque le Professeur Henri Mova est aussi Ministre de l'Intérieur et Sécurité, le public lui a rappelé les préoccupations locales notamment, l'asphaltage de la route jusqu'au quartier UPN, le courant électrique, le phénomène Kuluna etc.

A titre de rappel, Malweka est une localité basée au quartier Lukunga, dans la commune de Ngaliema. Il compte environ 50 mille habitants, selon, en effet, les statistiques fournies par le Chef de quartier présent à cette journée qui va marquer longtemps les habitants de ce coin cliché dans une chanson que vous connaissez sans doute ...