Le Président de la Commission d'Intégrité et Médiation électorale, Elebe Kapalay Delphin, a présidé une réunion de restitution de l'Atelier de Nairobi sur la résolution des conflits et le plaidoyer.

Il a lu une déclaration des Confessions religieuses en rapport avec l'Audit du fichier électoral présenté par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Dans son mot d'introduction, il a fait savoir que l'heure est grave au regard de ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Selon lui, "il faudra que nous prenions le taureau par les cornes de telle manière que le processus électoral atterrisse dans la sérénité et la paix. "Devant nous il y a deux choses : soit les scrutins apaisés, soit le chaos", a-t-il fait comprendre aux participants dans la salle Rév. Shaumba. A cette rencontre, le Président de la CENI a fait un état des lieux où il a appelé les confessions religieuses à préparer les Observateurs électoraux.

L'heure est grave ! C'est en ces termes que le Rév. Delphin Elebe Kapalay a introduit son mot de bienvenu lors de la journée consacrée à la restitution de l'atelier de Nairobi. Il a présenté un bref rappel historique de la situation électorale en Afrique. L'histoire se répète parfois, dit-il, par le fait qu'en 1958, au mois de décembre, le Ghana venait d'accéder à l'indépendance et en 1957, se tenait une grande conférence panafricaine qui a été présidée par le Président Nkwuame Nkhruma. Le Premier Ministre Patrice Lumumba avait pris une part active comme tous les nationalistes présents à Accra.

En 1957, il y a eu une accélération de l'histoire dans notre pays la RDC. Dix-sept pays en Afrique avaient accédé à la souveraineté nationale. "Regardez 60 ans après, Corneille Nangaa, président de la Ceni nous a conduit au Ghana où nous avons eu le bonheur de rencontrer les trois chefs de l'Etat honoraires. Et nous étions rentrés avec une richesse et une moisson abondante en termes d'alternance politique et pacifique au pouvoir". Il a souligné que pour la toute première fois en RDC, nous allons aussi expérimenter l'alternance politique au sommet de l'Etat et dans les Institutions. "Je vous exhorte de répercuter la restitution dans les Paroisse et Mosquées pour que les élections qui sont par essence un conflit, se traduisent à un évènement de paix". Le Vice-président de la CENI, Norbert Basengezi a invité les Confessions religieuses à aligner plus d'Observateurs électoraux. Il a rappelé les dates importantes du calendrier électoral avant de confirmer que les élections se tiendront le 23 décembre 2018. Il a mis l'accent sur l'ouverture des Bureaux de réception et traitement de candidatures sur le territoire national pendant 15 jours. Ce qui est important avec les Confessions religieuse était l'accréditation des témoins. Il a disposé 8 machines à voter pour l'expérimentation dans les paroisses et mosquées.