Congo-Kinshasa: Quitte ou double mercredi au stade des Martyrs - Dcmp-Vclub - Otis Ngoma veut prendre sa revanche !

Trois semaines après la dernière rencontre entre les deux équipes, le 31 mai dernier au stade des Martyrs, qui s'est soldée par la victoire méritée de Vclub, Dcmp et son éternel rival se retrouvent de nouveau ce mercredi 20 juin, sur la même pelouse du stade des Martyrs de la Pentecôte pour la manche retour dans cette fameuse phase de play-off de la 23ème édition de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Le coach Otis Ngoma veut gagner et prendre sa revanche, tandis que Florent Ibenge, par la voie de son adjoint, le coach Jean-Pierre Raoul Shungu, veut maintenir le cap, rester sur la ligné des victoires. Les deux entraîneurs se sont exprimés à la conférence de presse d'avant match, organisée hier, mardi 19 juin, au siège de la Linafoot, à Kinshasa.

Pour Otis Ngoma de Motema Pembe, ce match retour ce sera un derby de haut niveau, et le meilleur va l'emporter : « l'As Vclub a des valeurs, mais nous, nous avons également les atouts. Nous ferons tout pour poser des sérieux problèmes à Vclub. On a un projet de jeu qu'on est en train de mettre en place. Tout se jouera donc demain à l'heure du match. Vclub a une cohésion depuis un certain temps, elle a un groupe de joueurs sur lequel est basé son jeu depuis quelques années. Motema Pembe y travaille seulement il y a deux ans ou une année depuis que je suis là. Je sais que Vclub nous a bouffés dans les duels, sur le mental et surtout sur les balles arrêtées qui restent une arme fatale des grandes équipes. On y travaille, il y a une forte entente car, nous avons besoin des coups de pieds arrêtés. Je pense que nous serons cette fois-ci vigilants. Ce sera un match de très haut niveau mais le meilleur va l'emporter ».

De son côté, Raoul Shungu est clair, Vclub va beaucoup plus jouer au ballon, chercher à dominer l'adversaire et gagner le match sans aucune autre forme de procès : «nous savons que le DCMP est une équipe joueuse par rapport au TP Mazembe qui est joueuse et physique. Dimanche, contre Mazembe on a utilisé la condition physique, mais demain il faudra beaucoup plus jouer au football, dominer l'adversaire et chercher les failles pour gagner le match sans compter plus aux duels. A part le travail tactique, physique et technique, Il faudra également faire recours au mental pour ce match contre Dcmp. Aux supporters de deux camps, je leur dirais tout simplement d'être fair-play, il ne faut pas forcer la nature, mais accepter le résultat».

Au match aller il y a trois semaines, Vclub a gagné (2-0), grâce à Fabrice Ngoma Lwamba qui a ouvert le score à la 26ème minute sur un bon travail de Glody Ngonda dans son couloir de prédilection. Dans la foulée, Padou Bompunga a alourdi le score d'une tête de suite d'un corner (32ème). Dcmp en débandade ! C'est le score à la mi-temps. A la reprise, Vclub est resté dominateur jusqu'à la 84ème minute lorsque Motema Pembe réduira finalement le score par l'entremise de Patou Kabangu.