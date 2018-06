En RDC, des inquiétudes pointent à quelques jours de la convocation des électeurs et de l'appel… Plus »

Herman Mbonyo renchérit que le combat du Comité Olympique Congolais est pour le bien-être des athlètes et non pour la gourmandise des dirigeants.

Le SG Mbonyo Herman demande seulement au gouvernement de disponibiliser les moyens, la victoire est certaine : « les Fédérations dont les disciplines sont qualifiées à ce grand rendez-vous sont mises sur pied pour une bonne préparation, en vue de bien représenter la République Démocratique du Congo, notre cher et beau pays à ces jeux. Que le gouvernement mette les moyens conséquents pour permettre à ces jeunes athlètes d'être à la hauteur de leur mission, celle de gagner et ramener les médailles au pays », a-t-il indiqué.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.