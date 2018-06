Madagascar: Harendrina à Paris - Un événement culturel hautement symbolique

Le mouvement scoutisme Tily eto Madagascar a fait un modèle en construisant un centre de formation, et un aménagement d'une superficie de trois ha pour les jeunes à Antsahamarofoza, sans attendre une aide de l'Etat ou de l'aide extérieure. La « Tranom-bitsika » est un jeu de participation pour trouver les moyens nécessaires à cette construction suivant la valeur scoute. « Tranom-bitsika » a déjà sillonné des milliers de kilomètres dans les zones où s'implantent l'association Tily. Actuellement elle est à l'extérieur. C'est pour cette raison que les participants du « Harendrina » veulent apporter leur contribution pour montrer leur soutien aux jeunes et leur solidarité aux Tily malagasy. A savoir qu'une trentaine d'associations et d'entreprises malgaches installées en France rejoignent le Réseau Fivoarana Développement, organisateur principal de l'événement « Harendrina » pour cette année.

Pour 2018, la « paix », tant espérée par les Malgaches, est le thème de l'événement. Dans la soirée du samedi 23 juin 2018, devant la statue de la Paix en face de la Tour Eiffel, à l'image de la réception du feu olympique, des représentants de la diaspora malgache entourée par Miss Madagascar de France, recevront le fanion et la « Tranom-bitsika » de la part des Tily eto Madagascar. S'ensuit un pique-nique géant Selon les organisateurs. « Ce sera à 22 heures 30 que les participants effectueront la « marche de la paix » sur l'avenue de New York pour joindre le fameux Bateau-Mouche au Pont de l'Alma. Une ambiance festive sur 15 km du grand fleuve de La Seine clôturera l'événement avec des chants populaires comme Mazava atsinanana, Mandry ve ny ao an-tanàna... »

