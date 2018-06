Ile Maurice: Flacq - Deux suspects arrêtés après une course-poursuite

Au moment où la motocyclette quittait le champ de canne pour déboucher sur un chemin principal, elle a heurté une voiture. Le conducteur et le passager du deux-roues ont été projetés à terre et ont été blessés tandis que l'engin a été endommagé. La police a alors arrêté les deux hommes. Ces derniers ont été emmenés à l'hôpital de Flacq pour quelques dizaines de minutes.

Comme la description des hommes et du deux-roues correspondait aux informations qu'ils avaient, les agents les ont suivis et ont demandé au conducteur de s'arrêter. Loin de s'exécuter, ce dernier a poursuivi sa route. S'en est suivie une course-poursuite à travers les routes et même un champ de canne à sucre.

Vols, fuite, course-poursuite, accident, arrestation, traitement à l'hôpital et aveux. Telles sont les péripéties de la journée de ce mardi 19 juin pour deux habitants de Montagne-Blanche, Petumber Iswar, 26 ans, et Rajoonanun Dhousan, 24 ans.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.