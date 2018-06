Ile Maurice: Rs 100 millions par an avec la taxe sur les gains

Jackpot pour le gouvernement ? La winning tax, introduite lors du Budget, pourrait lui rapporter approximativement Rs 100 millions chaque année, selon une première estimation faite par ceux qui sont le domaine du jeu.

Cette taxe est un prélèvement de 10 % sur chaque somme dépassant Rs 100 000, obtenue du Government Lotteries, de Lottotech et des casinos. Les paris sur les courses hippiques sont exclus de cette nouvelle mesure.

Le gouvernement pourrait obtenir plus de taxes sur les gains de Lottotech. Selon un rapport de cette compagnie, à la fin de 2017, la somme payée aux gagnants s'élève à Rs 898 457 834. Chaque semaine, des sommes inférieures à Rs 100 000 et totalisant entre Rs 6 et 8 millions sont payées aux gagnants. C'était d'ailleurs le cas samedi dernier quand un montant d'un peu plus de Rs 8 millions a été versé aux autres gagnants que celui qui a remporté le jackpot.

Prenons les Rs 6 millions non taxables et multiplionsles par 52 semaines. Déduisons la somme ainsi obtenue, Rs 312 millions, des Rs 898 millions de 2017. Résultat : Rs 586 millions sont taxables. Par conséquent, l'année dernière, les gagnants de Lottotech auraient déboursé Rs 58,6 millions comme winning tax.

Au Government Lotteries, le calcul est simple. Quelque Rs 105 millions sont payées aux gagnants des lots supérieurs à Rs 100 000. Du coup, la taxe sur les gains représente Rs 10,5 millions par an.

Aux Casinos de Maurice, le Chief Executive Officer de la State Investment Corporation, Prem Beejan, soutient qu'à l'heure actuelle, il est difficile de calculer le chiffre. «Il faut attendre le Finance Bill pour mieux connaître cette taxe.» Toutefois selon lui, le chiffre d'affaires des Casinos tourne autour de Rs 600 millions par an. Si on tient compte qu'un tiers de ce chiffre est payé aux gagnants, la winning tax serait d'environ Rs 20 millions.

Les autres maisons des jeux pourraient rapporter entre Rs 15 et Rs 25 millions dans les caisses gouvernementales. Rs 58,6 millions additionnées à Rs 10,5 millions et à Rs 25 millions font un total de Rs 94,1 millions. Et si une décision est prise pour permettre à Lottotech d'organiser deux tirages par semaine, alors là l'idée d'introduire cette winning tax serait bien calculée...