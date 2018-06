Congo-Brazzaville: Forum francophone africain des entreprises - Le pays présent aux assises des Pays-Bas

Près de deux cents hommes et femmes d'affaires ainsi que des représentants du secteur public en provenance des pays d'Afrique francophone ont pris part, le 19 juin, à la rencontre organisée à la Haye.

Le forum francophone africain des entreprises, organisé par la Chambre de commerce néerlandais, a été l'occasion d'obtenir une visibilité d'affaires entre les Pays-Bas et leur zone géographique qui offre de nombreuses opportunités professionnelles pour les entreprises qui souhaitent découvrir des marchés nouveaux et émergents. C'est ainsi qu'avec une attention particulière autour du thème de cette année, dédié « aux partenariats pour des chaînes de valeur durables dans l'agroalimentaire », multiples opportunités de partenariats se sont nouées.

L'objectif, au sortir de cette rencontre, ayant été de pouvoir établir des liens d'affaires, pour la suite acheter de produits néerlandais de tous genres : graines, équipement de traitement, machines / véhicules agricoles, ou opter pour les systèmes d'irrigation, les solutions solaires, chambres froides, aliments pour animaux, engrais, produits laitiers, emballage. Etre capable d'assurer la vente de produits fruitiers, les légumes ou la viande. Cela a été aussi une occasion offerte à ceux qui souhaitent jouer un rôle actif au niveau du partage de connaissances sur la production durable, l'expansion de l'activité, import/export entre l'Afrique et l'Europe. Le Congo a été representé à ce forum par la société Eco-Oil présidée par Claude-Wilfrid Etoka.

Pendant une journée, des experts ont échangé sur leurs idées et savoirs dans différents sous-secteurs : élevage, fruits et légumes et agro-logistique. Des ateliers ont eu lieu sur des sujets pertinents tels que la responsabilité sociétale des entreprises où la société Eco-Oil a proposé son expérience sur le programme Ecoplus mené au Congo. De par l'affluence au stand, les entrepreneurs africains ont manifesté un vif intérêt à rejoindre le Groupement du patronat de la francophonie. Rappelons que cette organisation patronale est dirigée par Claude-Wilfrid Etoka et réunit plusieurs chefs d'entreprises privées issues des pays francophones. Sa mission consiste à étudier et élaborer, avec le concours d'autres grands managers d'entreprises du monde francophone, de nouvelles stratégies managériales plus efficientes en vue de favoriser l'éclosion des entreprises privées de cet espace.

Qu'est-ce que la responsabilité sociétale des entreprises ?

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est un concept né dans les années 1960, qui désigne la prise en compte, par les entreprises, des préoccupations liées au développement durable dans leurs activités. La RSE consiste, pour une entreprise, à intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans ses activités opérationnelles et dans la stratégie de management qu'elle met en place. Il s'agit également, pour une société, d'interagir avec les parties prenantes (clients, fournisseurs...) pour intégrer ces préoccupations dans leurs relations.

Le concept de RSE est né suite aux demandes émanant d'associations écologiques et humanitaires qui exigeaient une meilleure prise en compte des impacts sociaux et environnementaux dans les activités des entreprises. Diverses mesures peuvent être mises en place par les entreprises (grands groupes mais aussi TPE et PME) pour améliorer le bien-être de leurs salariés, mais également la qualité globale des filières d'approvisionnement et de sous-traitance.