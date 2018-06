Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Quand on a l'environnement comme priorité, nous devons agir»

Pravind Jugnauth devait répondre, entre autres, que c'est au gouvernement de décider de l'ordre du jour et non à l'opposition. Le chef du gouvernement a souligné que ce n'est pas la première fois que cela se passe ainsi.

Pour sa part, Xavier-Luc Duval n'a pas caché son mécontentement quant au fait que c'est un mardi qui a été choisi pour l'adoption du Supplementary appropriation (2017-2018) Bill. Et que, très probablement, le prochain mardi sera consacré à l'examen en comité du Budget 2018-19. Ce qui fait qu'il n'y aura pas d'interpellations parlementaires pendant cinq semaines. Le leader de l'opposition a également déploré le fait que l'achat d'équipements et la formation n'ont pas été énumérés.

Ce fonds sera utilisé pendant deux années financières, soit 2018 et 2019, pour le financement de projets sous le National Environment Fund (NEF). Notamment, la protection ainsi que la gestion des plages et des lagons. La construction de 200 drains dans des endroits exposés à des risques d'inondations, l'élaboration d'un programme pour les déchets solides, le nettoyage et l'embellissement de l'environnement figurent aussi parmi les projets qui seront réalisés.

À quoi servira le budget additionnel de Rs 2 milliards voté au Parlement hier, mardi 19 juin ? Le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth s'est expliqué lors du summing up du Supplementary appropriation (2017-2018) Bill.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.