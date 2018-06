Mauritanie: Début d'une grève illimitée à l'imprimerie nationale

En Mauritanie, les kiosques sont vides. Après un préavis de trente jours, le personnel de l'imprimerie nationale a entamé une grève illimitée depuis ce lundi pour réclamer quatre mois d'arriérés de salaires.

La grève est suivie à 100%, selon Sidi Mohamed, responsable de production et délégué du personnel : « Toutes les machines sont aux arrêts. Il n'y a pas eu de presse privée, il n'y a pas eu d'Horizons et de Chaab ».

Créée en 1969, l'imprimerie nationale, qui édite les journaux gouvernementaux, Chaab et Horizons, ainsi que les titres de la presse privée, n'arrive plus à assurer le paiement régulier des salaires de ses 115 employés. C'est l'une des conséquences de la réduction de la subvention de l'Etat.

A cela s'ajoutent les mauvais payeurs. Sidi Domane, le directeur général de l'imprimerie nationale les connaît bien : « Nous publions les quotidiens Chaab et Horizons. Nous publions la presse privée aussi avec un appui de l'Etat. Mais tout cela, cela reste une dette envers l'Etat. On n'est jamais payé, même l'AMI [l'Agence mauritanienne d'information propriétaire des quotidiens Chaab et Horizons, NDLR] nous doit des fonds ».

Le personnel rappelle ses exigences avant de reprendre le travail, comme le détaille Sidi Mohamed, délégué du personnel : « D'abord, on nous paye nos quatre mois de salaire. De deux, on nous envoie tous les travaux maintenant comme ça on peut continuer. Il y aura toujours une production ».

Face à la détermination des travailleurs, la direction joue l'apaisement et appelle le gouvernement mauritanien à faire un geste en direction du personnel sans salaire depuis quatre mois.