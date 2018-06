Algérie: Boumerdès - L'école primaire Chahid Ahmed Chabi de Souk El Had décroche le Prix "Ecole d'excellence"

Boumerdes — L'école primaire Chahid Ahmed Chabi de Souk El Had, à l'Ouest de Boumerdès, a décroché le premier Prix du concours "Ecole d'excellence" de la wilaya après avoir été sélectionnée parmi 370 écoles participantes à cette première édition du genre, a-t-on appris mardi du wali.

Le 2ème Prix de ce concours, dont les lauréats recevront leur distinction le 5 juillet (fête de l'Indépendance), coïncidant avec la fin de l'année scolaire, est revenu à l'école des filles Ibn Rochd de Bordj Menail, alors que le 3ème prix a été attribué à l'école Abd El Hamid Ben Badis de la même commune, a indiqué Abderrahmane Madani Fouatih.

Il a fait part d'une quinzaine de critères pris en compte par la commission de wilaya (composée de représentants d'un nombre de directions concernées, d'associations et de parents d'élèves) dans la sélection et l'évaluation des écoles participantes à travers des visites de terrain.

Le niveau d'application des programmes pédagogiques fixés, le nombre d'élèves admis à l'examen de 5ème, le nombre d'élèves dont la moyenne dépasse 9,5, la moyenne d'élèves admis ces dernières années dans l'examen de fin de cycle, la stabilité des staffs administratif et pédagogique de l'école, l'hygiène en son sein, outre les volets aménagement, esthétique et sa dotation en commodités dédiées aux activités sportives et autres, ont été cités parmi ces critères.

A noter que la wilaya de Boumerdès a lancé, cette année, de nombreux concours relatifs, entre autres, au meilleur village (Top village), remis au village Tiza de la commune d'Ammale, le 19 mars dernier (Journée de la Victoire) et le meilleur quartier (Top city), remis le 1er mai (Journée des travailleurs) à la cité Chahid Hamdi Slimane de Boudouaou.

Un concours de la meilleure école primaire (Top school) a été remis à l'occasion de la célébration de Youm el Ilm (Journée du Savoir), à l'école des filles Ibn Rochd de Bordj Menail, dans l'attente de la remise d'autres prix, à la fin de la saison estivale, à l'instar du "Petit créateur", "Top Sumer", "Meilleure plage" et "Meilleur centre commercial".

Selon le même responsable, l'initiative a pour objectif principal d'assurer un encadrement propice aux initiatives locales visant l'incitation des citoyens à s'impliquer dans l'amélioration de leur cadre de vie et la préservation de leur modèle urbanistique propre, tout en faisant la promotion des ressources de chaque village et ville, et de leur patrimoine culturel.

"Cultiver chez les citoyens les valeurs de compétition positive, l'esprit de citoyenneté et le travail collectif est l'autre but assigné à ces concours, qui vise aussi l'encouragement du mouvement associatif à s'impliquer davantage dans la préservation de l'environnement et la garantie d'un développement durable", a-t-il ajouté.

Ces concours sont ouverts à tous les quartiers, villages et écoles primaires de la wilaya, dont l'évaluation sera assurée par une commission de wilaya composée de représentants d'associations et de tous les secteurs concernés, a précisé Abderrahmane Madani Fouatih.