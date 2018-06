Burkina Faso: Atelier théâtre burkinabè - 40 ans au service des citoyens

L'Atelier théâtre burkinabè (ATB) organise, du 15 au 25 juin 2018 à Ouagadougou, son 40e anniversaire. Le lancement de l'événement a eu lieu, le vendredi 15 juin 2018, à son siège.

Un centre culturel, une famille, un foyer, un creuset où des générations se sont formées, frottées et ont tissé des liens de camaraderie, d'amitié et de fraternité ; un espace initiatique où chacun a pu développer sa conscience et sa responsabilité citoyenne.

C'est ce qu'a été, selon ses premiers responsables, l'Atelier théâtre burkinabè (ATB) qui, en cette année 2018, fête son 40e anniversaire.

Le vendredi 15 juin 2018, l'événement qui comportera, en plus des activités relatives à la célébration, la 15e édition du Festival international de théâtre pour le développement (FITD) et la 17e édition du Concours de théâtre-forum (CTF), a été lancé dans l'enceinte de l'espace.

A l'occasion, le directeur de l'ATB, Prosper Kompaoré, a joué dans une pièce théâtrale, une adaptation d'un roman de Jacques Romain par l'écrivain sénégalais Abdoul Antata . A entendre Prosper Kompaoré, cette histoire intitulée « Gouverneur de la rosée » est une histoire à la fois d'amour, de vengeance, d'eau et de paix.

A propos des quatre décennies d'existence de l'ATB, a-t-il poursuivi, un gros travail a été abattu grâce à la contribution de tous ceux qui sont passés par l'ATB.

Il s'agit, entre autres, de créations en grand nombre, de pièces jouées pour un très grand public, des tournées à travers le Burkina Faso et le monde, des formations , de la mise en place d'une école de danse et de théâtre et de l'organisation d'événementiels bien connus comme le Concours de théâtre-forum (CTF).

«Que de chemins parcourus ! Que d'obstacles surmontés ! Que d'initiatives engagées pour faire de l'ATB ce qu'il est devenu aujourd'hui », a renchéri le manager de l'ATB, Simon Pierre Nikiéma.

En cette 40e bougie, il a précisé que l'ATB se tourne résolument vers le futur afin de renforcer son impact social par la maturité de son organisation et de ses productions.

Pour M. Nikiéma, l'ATB entend ainsi défricher de nouveaux chantiers pour être au rendez-vous de la construction nationale et de rencontre avec les autres théâtres d'Afrique et du monde.