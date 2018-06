Au Burkina Faso, après cinq jours de garde à vue, le blogueur et lanceur d'alerte Naïm Touré a… Plus »

Le responsable du CSPS, Mathieu Bazié a dit être animé par un sentiment de joie et de satisfaction. «Ce matériel vient à point nommé, on était vraiment dans le besoin et des gestes de cette nature permettent toujours à la structure d'aller de l'avant donc on ne peut que remercier les donateurs», a-t-il dit.

Absent lors des remises, Charles Kaboré a été représenté par les frères Traoré. En qualité de parrains, Alain et Bertrand ont dit être contents d'avoir associé leurs noms à une telle activité. «C'est un devoir et un plaisir pour nous en tant que footballeurs internationaux d'accompagner cette association, à venir en aide aux parents du pays».

Les bonnes œuvres du capitaine des Etalons footballeurs, Charles Kaboré, se poursuivent. Après l'hôpital Sorou Sanou de Bobo-Dioulasso, le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) Trame d'accueil de Karpala de la ville de Ouagadougou, de bénéficier de sa part, d'un don de matériel médical. Le matériel médical est composé de lits, de berceaux pour les nouveaux nés, de micro-onde et autres produits médicaux.

