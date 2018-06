Madagascar: Communes - Création du poste agent de développement local

La première promotion des agents communaux formés par l'Institut National de la Décentralisation et du Développement Local (INDDL) suivant les référentiels de métiers officiels, notamment le rôle des agents de développement local, a été présenté officiellement hier, à l'Hôtel Carlton. Cette cérémonie a vu la présence du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Tianarivelo Razafimahefa, qui en est à sa première sortie officielle.

Capacités. Ainsi ,dans le but de renforcer les capacités manageriales et institutionnelles des 85 communes d'Analamanga, de Boeny et de Diana, le projet développement communal inclusif et décentralisation (ProDéCID), financé par la GIZ et le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, ont procédé conjointement à la création du poste Agent de Développement Local (ADL) des communes d'intervention dudit projet. La cérémonie d'hier a été également marquée par la publication des référentiels de métier, de formation et de certification des agents communaux.

Responsables techniques. Par ailleurs, le renforcement de capacités des ADL, premiers responsables techniques du développement communal, et des secrétaires d'Etat-civil de ces communes pilotes, a été réalisé sur la base de leurs référentiels respectifs. En procédant, des formations délocalisées et des travaux d'accompagnement différenciés de proximités ont été effectués par l'INDDL.