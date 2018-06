Madagascar: Sainte-Marie - Un nouveau spot de kitesurf au niveau de l'Indianocéanie

Madagascar est l'une des meilleures destinations kitesurf au monde.

De nombreux champions du monde à l'instar de Gisela Pulido, Alexandre Caizergues et son épouse et Kirsty Jones, ont déjà goûté à l'aventure du kitesurf dans les nombreux spots de la Grande île.

La petite île de Sainte-Marie aux larges de la côte Est de Madagascar, s'est dotée d'un nouveau centre de kitesurf dénommé Bora Kite. C'est ouvert aux touristes aussi bien nationaux qu'internationaux depuis avril dernier. C'est un nouveau spot de kitesurf au niveau de l'Indianocéanie. Notons que la Grande île est l'une des destinations kite les plus en vogue sur le plan international ces dernières années.

Diversité d'activités. Avec un régime d'alizés extrêmement constant et régulier, le lagon de cet îlot paradisiaque est le lieu idéal pour pratiquer ce sport durant la période entre les mois d'avril et octobre de l'année, a-t-on expliqué. Glisser plus haut et plus loin, le kitesurf permet de se dépasser dans, sur et au-dessus de la mer, sur fond de plages paradisiaques baignées de soleil et de vent. La haute saison s'annonce bien ainsi avec la promotion d'un tel nouveau produit touristique. A moins d'une heure de vol d'Antananarivo, Sainte-Marie offre également une réelle diversité d'activités touristique en dehors du kitesurf. L'endroit est favorable à la baignade, au farniente ou encore à la plongée sous-marine. D'ailleurs, la température dans l'eau descend rarement en-dessous des 20°C dans cette petite île de Madagascar.

Observation de baleines. Par ailleurs, le lieu est aussi un parfait terrain de jeu pour la randonnée, grâce à sa nature luxuriante. Et ce n'est pas tout ! De juillet à octobre de l'année, soit pendant l'hiver austral, l'observation des baleines y bat son plein.