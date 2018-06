Madagascar: THB Ligue des champions - Un groupe de la mort à Antsirabe

Tsiry, le maître à jouer de JET Mada, entend mener sa troupe jusqu'à la Poule des As.

La THB Ligue des champions débute ce vendredi sur quatre sites pour les 24 équipes retenues. En sus des 22 champions de la saison 2018, s'ajoutent la CNaPS Sport, la tenante du titre et le Racing Soma Beach deuxième du championnat majungais derrière Fosa Juniors.

Des groupes qui ne représentent pas de danger pour certains champions à l'exemple du groupe de Mahajanga où on ne voit pas qui pourrait empêcher la CNaPS Sport et Fosa Juniors de se qualifier pour le tour suivant.

Andaboly remis à neuf. Pareil pour le site de Tsiroanomandidy, un choix tout nouveau tout beau mais qui verrait normalement l'Ajesaia et Racing Soma Beach s'extirper de ce lot très moyen.

On peut en dire autant pour le groupe à Toliara où le 3FB, dans un stade Maitre Kira, rénové et gazonné par le député, et néanmoins président du Comité Olympique Malgache, Siteny Thierry, s'annonce comme l'équipe à battre. Et du lot seul l'Akon'Ambatomena pourrait le faire douter.

La seule incertitude de ce tour de chauffe de la THB ligue des champions, se trouve à Antsirabe où trois clubs se disputent les deux places qualificatives. Un groupe de la mort en quelque sorte car si Elgeco Plus et JET Mada sont d'un ton au-dessus, on ne pense pas que le FC vakinankaratra va se laisser finalement faire car il lui reste cette compétition après avoir été sorti par l'Uscafoot en coupe.

Les groupes. Feno, Xavier et tous les autres bénéficieront d'ailleurs de l'inconditionnel soutien du public du stade Vélodrome mais, serait-ce suffisant pour bousculer Elgeco Plus et JET Mada. C'est toute la question. En attendant les matches de ce vendredi, voici la composition des quatre groupes :

Mahajanga- Groupe A : Fosa Juniors, CNaPS Sport, FC Maeva, Jaolahin'Iharana, TAM Port Bergé et FC Metaal Diana

Tsiroanomandidy- Groupe B : Ajesaia, MTM Maintirano, Racing Soma Beach Mahajanga, ASCOIMI Mahanoro, FCA Alaotra Mangoro et FC Léopard Analanjirofo

Antsirabe- Groupe C : FC Vakinankaratra, JET Mada, Elgeco Plus, Rabaza FC Manakara, FC Olympique Morondava et FC AZ Ambositra

Toliara- Groupe D : 3FB Toliara, Akon'Ambatomena, AS Espoir Androy, Fils d'Eléphant Anosy, VTM FC Vatovavy Fitovinany et FC Manjaka Ihorombe