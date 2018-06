Selon les informations émanant de la police, cet homme est déjà habitué à cette pratique mais cette fois-ci, il était tombé sur quelqu'un de plus malin que lui. Il y a quelques semaines, il a approché ce groupe de personnes pour dire qu'il est un magistrat et capable de régler leur affaire. Pour ce faire, il a réclamé 500 000 ariary, seulement pour la recherche de leur dossier. Persuadé par ses dires, ses interlocuteurs lui ont versé cette somme. Quelques jours plus tard, il est revenu pour exiger de nouveau 2 400 000 ariary afin qu'il puisse régler cette affaire une bonne fois pour toute. Ayant soupçonné quelque chose d'anormale dans la manœuvre de ce soi-disant magistrat, ce groupe de personnes a décidé d'aller contacter un responsable auprès de ce Tribunal. Ce dernier a alors nié l'existence de cet homme et n'avoir jamais autorisé quelqu'un faire un tel acte. Ainsi, le Tribunal a ordonné la brigade criminelle à ouvrir une enquête sur ce fait.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.