Madagascar: MJS - L'ambassadeur de l'OIF chez Faratiana Tsihoara

Les visites de courtoisie s'enchaînent pour le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports Tsihoara Faratiana.

L'ambassadeur de l'Organisation Internationale de la Francophonie et Représentant régional pour l'Océan Indien, Malik Sarr, a été reçu par le locataire de la place Goulette, hier après-midi. « L'OIF, partenaire de Madagascar suit de très près et est très attentif à ce qui se passe dans le pays. La jeunesse est le maillon le plus essentiel dans les jeunes Etats. Elle aide à soulever les défis pour que le programme des dirigeants et du gouvernement soit réussi », a-t-il annoncé. Il a saisi l'occasion pour transmettre les félicitations de la Secrétaire Générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, à la nomination du ministre.

Profitant de cette visite, le diplomate a parlé du prochain Séminaire Régional sur les Politiques Publiques de Jeunesse et la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent chez les jeunes, qui se tiendra à Antananarivo les 27, 28 et 29 juin 2018 prochains sous tutelle du ministère de la Jeunesse et des sports, et en collaboration avec l'OIF. Une séance de travail sera organisée d'ici peu sur le processus du Pacte National de la Jeunesse et de la participation effective de la Jeunesse au Processus Electoral. « Nous remercions de la disponibilité et de la présence rassurante de l'OIF » a indiqué le ministre.