Madagascar: Mahazoarivo - L'ambassadeur de Grande-Bretagne reçu par le nouveau PM

Optimisme. Ce fut aussi une occasion pour la Représentante Spéciale de la Présidente de la Commission de l'Union Africaine, de manifester son optimisme pour la nomination du Premier ministre, et de rappeler que ladite Commission est toujours disposée à travailler aux côtés du peuple malgache ainsi que de leur pays. Pour les élections, la faculté offerte par la Commission de l'Union Africaine est ouverte à la Grande Ile, en sa qualité de pays membre notamment pour les soutiens techniques et financiers

L'Ambassadeur de Grande-Bretagne, Philip David Boyle, et Hawa Ahmed Youssouf, la Représentante Spéciale de la Présidente de la Commission de l'Union Africaine, ont successivement rendu une visite de courtoisie auprès du Premier ministre Christian Ntsay, hier, à Mahazoarivo. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre, l'ambassadeur de Grande-Bretagne a touché mot de la lutte contre la corruption et de l'organisation des élections. Le diplomate a parlé également de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.