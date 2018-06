Madagascar: Rheg - Prêt à mettre le feu au Dôme

Chose promise, chose due ! Le groupe Rheg, soutenu par son propre label Otoprod by Reg, est prêt à mettre le feu à la grande salle du dôme Rta ce 24 juin. Après une année de travail acharné, le groupe est enfin disposé à donner le meilleur.

Prêt à mettre le feu ! Oui, Rheg l'est. Ce dimanche 24 juin, le groupe va retrouver son public pour une nouvelle aventure, mais surtout pour son nouvel album. Après « Emmorheg », voici effectivement « La Réunion kely » qui sortira officiellement le jour du concert. Pour la naissance de son dernier-né, Rheg a d'ailleurs mis le paquet. « Nous faisons en sorte, à chacun de nos concerts, d'offrir le meilleur à notre public, tant sur la plan technique que sur le show en lui-même. On essaie à chaque fois de nous surpasser », souligne Rega. Musicien, chanteur mais également artiste plasticien, Rheg profitera de ce concert pour mettre en avant cette face cachée de sa personnalité. La scène sera effectivement décorée par ses créations qui seront utilisées en blindage et garniture de scène.

Un écran géant est prévu au fond d'alarme scène pour mettre le public dans l'ambiance. « Le show débutera à 14 h précise. Nous ouvrirons le bal par des interprétations de grandes stars comme Joe Satriani, Steve Vay ou encore Gary Moore... Des as de la guitare solo seront présents au rendez-vous pour prêter main forte à l'équipe ». Rheg fera son entrée à 15 heures. « Nous entamerons notre prestation par un set acoustique d'au moins une heure avant que les gars de l'Emmorheg ne sortent l'artillerie lourde pour un set agressif de heavy metal, du thrash et de death metal. Le show durera environ quatre heures. Tout est calculé pour que le public puisse vivre un moment intense de métal et d'hystérie dans un décor typique ». Le public, le jour du concert, pourra également découvrir le nouvel album.

« La Réunion kely ». Faisant référence à cette communauté à Ampefiloha pour illustrer son engagement, Rheg a intitulé son nouvel opus « La Réunion kely ». « Cet album confirme notre engagement social. Avec le précédent, nous avons abordé des réalités brûlantes comme la justice populaire et les sectes. Celui-ci est un prolongement, une suite logique au dernier. Si le premier fustige l'utilisation abusive de la force contre les manifestations pacifiques, celui qui sortira le 24 juin décrit de manière explicite, l'état de l'extrême pauvreté dans lequel baigne notre pays. Le terme 'la Réunion kely' résume la situation chaotique à Madagascar, sans offenser qui que ce soit. A travers cet album, nous voulons rappeler tout le monde à l'ordre, pour une prise de conscience à tous les niveaux ».