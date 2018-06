Madagascar: Sécurité sociale - Deux synodes FLM formés par la FLM

Les treizième et quatorzième formations organisées par la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNaPS) à l'intention des responsables au sein de l'Eglise luthérienne malgache (FLM), se sont déroulées les 11 et 14 juin derniers au synode de Manakara et à celui d'Ifanadiana.

Le président national de la FLM, Docteur David Rakotonirina, a honoré de sa présence les séances inaugurales de ces deux formations. Les participants étaient formés sur les droits des travailleurs, le Code du travail, les accidents de travail et les prestations familiales, la pension de retraite ; ainsi que les obligations, le rôle et la structure de la CNaPS. L'objectif à long terme du partenariat entre la FLM et la Caisse nationale de prévoyance sociale est d'offrir aux travailleurs de ces églises les prestations prévues par la CNaPS. « La concrétisation de la signature de partenariat entre la FLM et la CNaPS va dans le bon sens.

Sur ce, je sollicite tous les dirigeants de l'église FLM, pasteurs, catéchistes, évangélistes, médecins, enseignants et animateurs dans tous les démembrements de l'église de faire de leur mieux pour régulariser les questions administratives; pour que chacun d'entre nous puisse bénéficier de la protection sociale allouée par la CNaPS. Je lance également un appel à l'endroit des travailleurs pour cotiser régulièrement, car une petite « négligence » peut impacter négativement sur la bonne marche de l'administration. » a annoncé le président de la FLM le Pasteur Docteur David Rakotonirina.