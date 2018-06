Madagascar: JME à Fandriana - Faire de la lutte contre la pollution par le plastique, un réflexe

Un carnaval à travers la ville a ouvert la célébration, suivi des discours et du nettoyage de la place du marché, et enfin la distribution des bacs à ordures remis par le DREEF aux établissements publics, pour trier les déchets. Le maire, quant à lui, a pris bonne note de ces initiatives. A noter la présence de nombreux partenaires, des établissements scolaires, des établissements publics, conduits par le chef de région Rakotomanankiafarana Joël.

La pollution des déchets plastiques, une préoccupation à l'échelle planétaire et qu'il est grand temps de se mobiliser. A Madagascar, comme l'a souligné Abodo Randrianasolo Paul, directeur régional de l'Environnement, de l'Ecologie et des forêts (DREEF) Amoron'i Mania, les déchets plastiques représentent 10%. Pour sa part, le chef de service régional de l'environnement, Rabemahafaly Gilbertine de citer que, les déchets plastiques qui obstruent les canaux causent de graves inondations, il en est de même pour la pisciculture, ces déchets plastiques transportés par le vent menacent la production. Sur un plan plus positif, ces déchets peuvent être transformés en gasoil, comme l'a démontré un film documentaire à Ambatondrazaka, projeté à Fandriana.

