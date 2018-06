Burkina Faso: CEP 2018 - 25 533 candidats représentent la région de l'Est

Au Burkina Faso, après cinq jours de garde à vue, le blogueur et lanceur d'alerte Naïm Touré a… Plus »

Pour l'administration de l'examen, 1267 surveillants, 1362 correcteurs, 192 secrétaires et 813 maîtres-accompagnateurs ont été mobilisés. En comparaison de la session précédente, on note une légère hausse du nombre de candidats cette année. Selon Zalissa Djibo, pour l'instant, tout se passe bien dans l'ensemble des 40 jury que compte la région.

Entre stress et inquiétude, les candidats étaient impatients de découvrir l'épreuve de rédaction, la toute première. Mais avant qu'ils ne prennent connaissance de son contenu, M. Michara leur a prodigué de précieux conseils: « Ne jetez pas un coup d'œil chez le voisin, croyez en vous, concentrez-vous et prenez tout votre temps ». Il les a invités, également, à respecter les consignes données par les surveillants.

Les candidats de la région de l'Est, au nombre de 25 533 et répartis dans 119 centres, ont débuté les épreuves écrites du Certificat d'études primaires (CEP), le mardi 19 juin 2018, à 7h30mn. Le top de départ a été donné à Fada N'Gourma par les autorités régionales. Tous les yeux étaient rivés sur le secrétaire général de la région de l'Est, Mahamat Michara, qui tenait l'enveloppe contenant les sujets.

