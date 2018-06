Congo-Kinshasa: Une bête noire nommée Katumbi

En RDC, des inquiétudes pointent à quelques jours de la convocation des électeurs et de l'appel… Plus »

Ce n'est pas en traquant les opposants qu'il va soigner son impopularité ou se refaire une légitimité. Il pourrait avoir même à déployer inutilement plus d'énergie, avec la libération de l'ex-seigneur de guerre, Jean-Pierre Bemba, à la Cour pénale internationale (CPI), autre potentiel menace. Kabila gagnerait, dans ces circonstances, à rentrer dans l'histoire par la grande porte et non à en sortir par la petite, comme il semble le faire.

Aussi intriguant que cela puisse paraître, le plaignant avait le même avocat que le chef de l'Agence nationale de renseignement (ANR), Kalev Mutond, l'un des fidèles parmi les fidèles de Kabila. N'est-ce pas cette donne qui avait amené les évêques congolais, qui ont pris fait et cause pour l'alternance, à dénoncer une «mascarade» ?

Alors que l'opposant qui hante les nuits de Kabila, crie à l'«acharnement continu» contre sa personne. Sa position peut être défendable quand on sait, dans quelles conditions, il a quitté son pays. Katumbi est parti sur la pointe des pieds, un procès pour «recrutement de mercenaires» collé au dos, et à la suite

Sans doute, à cause de ses soutiens divers, au sein du petit peuple, des investisseurs étrangers et des chancelleries occidentales. Tout est alors mis en œuvre pour casser Katumbi, même au-delà des frontières. Malgré son exil forcé en Europe, l'opposant tant redouté continue de recevoir des coups du pouvoir de Kabila.

En République démocratique du Congo (RDC), il ne fait pas bon être opposant au régime de Joseph Kabila. Tous ceux qui réclament à cor et à cri le départ du président hors mandat depuis fin décembre 2016, courent à leur perte. A plus forte raison constituer la principale menace du pouvoir comme l'homme d'affaires de 53 ans, Moïse Katumbi, qui semble devenu l'ennemi public N°1.

