Burkina Faso: Réglementation du bail locatif - Eclairages sur le nouveau régime

interview

Près de trois ans après l'adoption de la loi portant bail d'habitation privé au Burkina Faso, le Conseil des ministres du vendredi 8 juin 2018 a pris un décret portant fixation de la nature des travaux, respectivement à la charge du bailleur et du locataire et des modalités de révision des loyers. Dans cette interview, le chargé de missions au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Arsène Gninkou Dabiré, donne les détails sur les changements qui vont intervenir.

Pourquoi c'est seulement près de trois ans après le vote de la loi n°103-2015/CNT du 22 décembre 2015 portant bail locatif que les textes d'application ont été pris en Conseil des ministres?

La loi portant bail d'habitation privée indique en ses dispositions transitoires, que son entrée en vigueur est différée sur une période de douze mois.

Cela signifie que la loi ne devrait pas être appliquée dès sa publication ou dès la prise de décret de promulgation. Le législateur avait bien conscience des différentes implications que la mise en œuvre de la loi pouvait engendrer.

Le processus des textes d'application peut prendre des mois parce qu'il se veut participatif et inclusif pour que tous les acteurs (les bailleurs, les organisations de la société civile, les locataires et les structures techniques) puissent se prononcer. Dans le processus d'élaboration, il a fallu élaborer la première mouture, la soumettre d'abord aux techniciens et ensuite aux différentes parties au cours d'un atelier de validation.

Ce texte validé par le comité est revenu au cabinet du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat pour la prise en compte des différents amendements. Il a été envoyé au conseil des ministres du 28 mars 2018 et c'est après des observations que le décret a été adopté le 8 juin.

Quels sont les enjeux du décret ?

Il a pour but de réguler le secteur du bail. Au Burkina Faso, la constitution consacre le droit au logement à son article 18. Pour accroître l'offre en logements et faire ainsi face à la demande de la population, divers dispositifs ont été mis en œuvre dont le programme de construction de 40 mille logements.

Et comme l'Etat seul ne peut pas pourvoir à tous les besoins, il fallait un dispositif juridique qui encourage la construction de logements et protège les intérêts des plus faibles. D'où la prise de ce texte.

A quand l'application effective de ce décret ?

Le décret a été adopté. Il doit être publié car selon les dispositions internes, le texte n'est applicable que s'il est publié. Il faut donc la publication dans le Journal officiel.

Un référentiel des prix a-t-il été élaboré en fonction du standing . Sur quelle base ces prix ont été fixés ?

A l'article six de la loi, le loyer est fixé en fonction de la valeur locative plafonnée à 7 % du coût de réalisation du local. A son alinéa 2, il est mentionné qu'un référentiel du coût de valeur est élaboré. Pour connaître la valeur du local, on calcule le coût de la surface de plancher ouvert.

A cela s'ajoute celui des équipements de fonctionnement et des aménagements, pour avoir le prix total des investissements. Ensuite, on multiplie cette somme par sept et on divise par 100 afin d'obtenir le loyer annuel. Pour avoir le loyer mensuel, l'on fait la division par douze.

Pour une maison chambre salon dont le plancher couvert a une surface de 25m2, si on estime que le coût du m2 est de 100 000 FCFA, on multiplie cette somme par 25 ; ce qui donne 2 500 000. Avec les équipements fonctionnels évalués à 300 000, l'on a 2 800 000 comme coût de réalisation de l'immeuble.

Pour avoir le prix du loyer, on multiplie par sept et on divise par cent. On aura 196 000 F CFA comme loyer annuel. Divisé par douze, on a 16 000 F CFA. Une fois ce montant arrêté, il faut chercher à voir s'il y a adduction d'eau potable ou d'électricité. Au cas où il n'y a pas d'eau ou d'électricité, il y a déduction de 5 %.

S'il n'y a ni eau ni électricité, le montant est réduit de 10%. Pour ce faire, nous avons procédé à une classification des bâtiments en type et catégorie. Des zonages ont également été dégagés. Ainsi, la zone A de Ouagadougou regroupe Ouaga 2000, ZACA, les cités aménagées, les arrondissements n° 1, 2, 5, 6 et 12 et la zone B les autres arrondissements.

La zone A de Bobo est composée de tous les arrondissements sauf les secteurs n° 9 et 11 qui forment la partie B. Donc pour un bâtiment de type F2 chambre salon à Ouagadougou Zone A, le loyer doit chevaucher entre 15 000 et 21 000 F CFA. Pour le même type de bâtiment à Bobo, c'est entre 13 000 et 18 000 F CFA.

Type F3 mini-villa à Ouagadougou en zone A c'est entre 40 000 et 56 000 F CFA et à Bobo-Dioulasso entre 30 000 et 51 000 F CFA. Type F4 trois chambres salon en zone A à Ouagadougou le loyer doit varier entre 58000 et 78 000 F CFA et à Bobo entre 52 000 et 72 000 F CFA.

En prévoyant, par décret, le mécanisme de calcul du loyer, comment comptez-vous conserver les intérêts des bailleurs (propriétaires de maisons) sans léser les locataires ?

Pour les intérêts des bailleurs, il faut des prix raisonnables. C'est pourquoi nous avons prévu des planchers et des plafonds dans le texte pour que le principe de la liberté conceptuelle se conserve. Là, les parties auront la possibilité de discuter dans cette fourchette. En plus, des dispositions contraignantes, existent pour le locataire notamment l'obligation de payer le loyer.

A ce niveau, une procédure judiciaire sommaire est prévue pour permettre au bailleur de recouvrer le plus rapidement son loyer. Il est dit par exemple, dans la loi sur le bail d'habitation, que lorsqu'un contrat est conclu, le locataire a obligation de payer le loyer par échéance. Cela peut être mensuel, semestriel, trimestriel, etc.

S'il ne s'exécute pas spontanément, le bailleur a la possibilité de se présenter à un huissier pour l'obtention d'un commandement de payer dans un délai de 15 jours.

Si malgré tout l'intéressé ne s'exécute pas, le bailleur muni du commandement peut adresser une requête au président du tribunal pour homologation du commandement de payer dans un délai de 48 heures. Le bailleur a donc désormais entre ses mains, une décision exécutoire qui a la même valeur qu'un jugement rendu par un tribunal. C'est une procédure simplifiée que nous ne connaissions pas dans notre dispositif législatif.

Selon cette loi, un contrat lie le bailleur au locataire. Expliquez-en davantage.

Il s'agit d'un régime juridique. C'est l'ensemble des conditions de conclusion de contrat, les effets et les sanctions prévues. En principe, tout contrat est constaté par écrit en quatre exemplaires signés et légalisés dans la commune où est situé l'immeuble. Le bail est un contrat qui engendre un certain nombre d'obligations à la charge du bailleur et du locataire.

En ce qui concerne le locataire, en plus de s'acquitter du loyer, il doit utiliser l'immeuble conformément à sa destination et le conserver en bon père de famille, c'est-à-dire de façon diligente.

Quant au bailleur, il est tenu de mettre à la disposition du locataire l'immeuble en bon état de fonctionnement. Il est également tenu de le garantir contre les vices d'éviction, c'est-à-dire que l'on ne peut pas le faire sortir manu militari du local.

Quelles sont les réparations qui sont à la charge du bailleur et du locataire ?

Le bailleur est responsable de plusieurs réparations. Ce sont les grosses réparations (préserver le bien, le maintenir en bon état de fonctionnement et prolonger sa vie au cas échéant. Il s'agit des pourpres, des équipements électriques, de plomberie ou d'assainissement). Les réparations locatives concernent entre autres, les parties extérieures destinées à l'usage commun.

Il s'agit de l'entrée principale, les portes extérieures, le curage des puits, la réparation de la climatisation ou de l'ascenseur, le vice de construction, ... et d'autres non mises à la charge du locataire.

Pour le locataire, c'est notamment la réparation ou le remplacement des prises, les interrupteurs, des installations sanitaires comme le mécanisme du lavabo ou du WC, les portes et fenêtres, les peintures intérieures.

Quelles sont les modalités de révision du loyer ?

En ce qui concerne les modalités de révision du loyer, le décret a posé un principe. Le loyer n'est révisable que passé un délai de trois ans.

L'exception est que même si ce temps n'est pas écoulé, on peut le réviser si toutefois, il y a eu amélioration du local ayant entraîné un changement de catégorie ou lorsqu'il y a modification diminuant le confort du locataire, la destruction ou détérioration partielle du bien loyer.

D'aucuns disent que le vrai problème ne réside pas dans le bail mais plutôt dans l'absence de contrôle et la cherté du matériau de construction, le coût encore très élevé des logements sociaux, etc. Qu'en pensez-vous ?

Le Burkina Faso offre les logements sociaux les moins chers dans la sous-région comme l'a dit le ministre. Au Mali, ils sont à 16 millions et au Sénégal à 20 millions.

D'aucuns diront que les réalités économiques ne sont pas les mêmes. Nous disons qu'il ne faut pas confondre logement social et logement à prix social.

Le logement social est défini de façon règlementaire par un décret pris en conseil des ministres. C'est un logement aidé par l'Etat. Les terrains ont été donnés par l'Etat burkinabè pour la réalisation des infrastructures.