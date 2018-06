Burkina Faso: Paul Robert Tiendrebéogo - «Nous voulons que la diaspora participe pleinement aux efforts de construction du pays»

interview

Diplomate de carrière, Paul Robert Tiendrebéogo a été porté à la tête du ministère de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'extérieur à la faveur du dernier remaniement du gouvernement. En prélude au forum de la diaspora prévu du 11 au 13 juillet 2018, Sidwaya l'a rencontré, hier 19 juin 2018.

La frontière des missions entre son département et celui des affaires étrangères, ses attentes vis-à-vis du forum, et le vote des Burkinabè de l'étranger sont entre autres, les questions abordées.

La scission d'un département implique forcément une répartition des personnels administratifs et des biens meubles et immeubles. Où en sommes-nous aujourd'hui avec cette tâche en ce qui concerne votre ministère et celui des Affaires étrangères ?

Depuis la scission, nous avons immédiatement enclenché le processus d'opérationnalisation, avec le ministère en charge des finances, qui nous a accompagné pour la répartition du personnel, du patrimoine et du budget. Cela a pris du temps, mais nous avons fini ce processus.

Il y a quelques semaines, nous avons reçu du ministère en charge de la Fonction publique, la liste du personnel mis à notre disposition. C'est sur cette base que nous travaillons pour la mise en place des différentes structures et départements du ministère, pour être pleinement fonctionnel.

D'ores et déjà, nous avons commencé à nommer certains responsables pour lancer la machine. Maintenant, nous allons pouvoir déployer le personnel.

Au niveau du patrimoine, nous sommes dans la phase d'occupation des locaux, de déménagement. Il en est de même pour les moyens de transport. Une partie du budget nous a été allouée et nous permet de travailler, de faire fonctionner le ministère. Mieux, l'organigramme du ministère a été adopté.

Certains Burkinabè ne savent pas où se situent les frontières entre les deux départements. Pouvez-vous les éclairer ?

De manière globale, tous les deux ministères concourent à la mise en œuvre de la politique étrangère. Mais, le chef de l'Etat a estimé qu'il a besoin d'un ministère plein pour impulser davantage les efforts du Burkina Faso dans le domaine de l'intégration africaine et des compatriotes qui sont à l'extérieur au développement du pays.

Nos tâches par rapport aux Affaires étrangères sont très claires. Elles sont distinctes, mais en même temps, nous sommes obligés de travailler ensemble.

C'est le même chapeau politique étrangère, diplomatie. Nous, nous sommes spécifiquement chargés de suivre les activités de l'intégration africaine, les efforts du Burkina en la matière, et en retour, l'action des organisations interafricaines dans notre pays.

Pour ce qui concerne les Burkinabé de l'extérieur, il s'agit de faire en sorte pour que cette grande communauté puisse se sentir pleinement engagée comme une partie entière de la communauté nationale et faire la promotion de l'expertise nationale à l'étranger.

Cela se fait en collaboration avec les ambassadeurs, les consulats qui relèvent toujours du ministère des Affaires étrangères. D'une manière ou d'une autre, nous sommes les deux pieds du même corps.

La question de la participation des Burkinabè de l'extérieur au développement du pays est au cœur des missions de votre ministère. Quels sont les obstacles à cette participation de la diaspora à la construction de leur pays d'origine ?

P. R. T. : Il n'y a pas d'obstacle majeur. Le seul que je vois, c'est peut-être leur éloignement. Notre travail est que cela soit transformé en opportunité. Quand ils sont à l'extérieur, ils ont aussi la possibilité de se mobiliser, de mobiliser d'autres investisseurs pour participer au développement du pays.

Sur place, il y a des problèmes d'organisation de la communauté, des guerres de leadership. Nous travaillons avec d'autres partenaires pour faciliter leurs efforts de développement local, par l'accompagnement juridique, l'accès au financement, aux opportunités d'investissements, afin qu'ils participent pleinement au développement du pays.

Il ressort que certaines zones à forte concentration des Burkinabè n'ont pas d'ambassade tandis que d'autres à faible densité en disposent. Comment comptez-vous résoudre cette question ?

P. R. T. : Tous les pays sont couverts. Chaque pays est dans une juridiction d'une ambassade. C'est vrai que certains pays sont du siège de l'ambassade, mais celle-ci travaille avec les consulats généraux, les consulats honoraires pour plus de proximité avec les compatriotes partout où ils se trouvent.

Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent aussi ce rapprochement. La tâche nous revient de mettre cette information à leur disposition, à travers les moyens modernes de communication. La distance physique n'est plus un obstacle aujourd'hui.

La question du vote des Burkinabè de l'étranger avait suscité récemment une polémique au sein de la classe politique. Qu'en est-il exactement aujourd'hui et comment vous vous-y préparez ?

L'opérationnalisation du vote des Burkinabè de l'étranger est un engagement pris par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et qui lui tient à cœur.

Il suffit de l'écouter pour s'en rendre compte. Nous, nous ne pouvons que le réitérer parce que nous avons pour mission de mettre en œuvre sa politique.

Cependant, il faut lever l'équivoque en précisant que le ministère en charge des Burkinabè de l'extérieur n'a pas la charge de l'organisation des élections. Cette mission revient à la Commission électorale indépendante (CENI) et le ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation.

En collaboration avec le ministère des Affaire étrangères, nous accompagnons la CENI dans la mise en œuvre de la mesure au profit de la diaspora burkinabè. Evidemment, il appartient au gouvernement de mettre en place le dispositif juridique et le cadre légal et c'est à quoi nous nous attelons.

Lors d'un voyage en Côte d'Ivoire, vous avez affirmé haut et fort que le vote des Burkinabè de l'extérieur sera une réalité. Sur quoi fonde votre optimisme puisque on ne voit pas pour le moment des signaux d'avancement sur le terrain ?

Cet optimisme se fonde sur l'engagement du chef de l'Etat. Je ne peux être plus royaliste que le roi. Le président a dit que cela va se faire et nous travaillons pour que sa promesse soit tenue. Il n'y a donc pas de raison que certains en doutent.

Le forum de la diaspora est prévu du 11 au 12 juillet 2018 à Ouagadougou. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce forum qui regroupera des Burkinabè qui viendront des quatre coins du monde ?

Les attentes sont nombreuses; mais l'objectif principal est de faire en sorte que cette forte communauté des Burkinabè qui réside à l'étranger se sente intégrée et participe pleinement aux efforts de construction de leur pays d'origine.

Au cours des travaux, nous allons explorer les voies et moyens pour la mobilisation de nos compatriotes de la diaspora aux côtés de l'Etat pour le développement du Burkina Faso à travers des panels.

Ce forum sera l'occasion pour nous de leur présenter toutes les opportunités que présente le pays dans les divers domaines d'activités et qui peuvent susciter des investissements de leur part.

Le dialogue direct avec le chef de l'Etat est aussi l'un des moments les plus attendus de cette rencontre.

Elle lui donnera l'occasion de réaffirmer ses engagements vis-à-vis des Burkinabè de la diaspora mais aussi d'écouter leurs préoccupations notamment celles en lien avec les lois de leurs pays d'accueil.

Comment les délégations attendues ont-elles été constituées ?

Nous aurons deux sortes de représentants à savoir, les délégués issus du Conseil supérieur des Burkinabè de l'étranger (CSBE), représentants élus par les communauté à la base et reconnus tels par l'administration, et un second groupe choisi au sein des différentes couches de la communauté.

Les participants venant des CSBE sont au nombre de 120, tandis que pour les autres, leur nombre par mission diplomatique est fonction de la concentration des communautés.

La pose de la première pierre de la cité de la diaspora interviendra en marge de ce forum. Pouvez-vous nous situer sur les tenants et les aboutissants de ce projet ?

C'est un projet que nous portons avec le département en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Le mobilier tient une place importante dans les investissements de nos compatriotes de l'étranger dans leur pays d'origine. Ainsi, comment disposer d'un toit au pays a été une préoccupation partagée par la diaspora.

La création de cette cité est une réponse à cette doléance. Désormais, tous les projets immobiliers du gouvernement prendront en compte les Burkinabè de l'étranger et cela a déjà commencé avec la commémoration du 11-Décembre qui aura lieu cette année à Manga.

La conférence sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l'Etat a recommandé la rationalisation des dépenses au sein des missions diplomatiques. Faut-il s'attendre à une réduction des personnels ou à des fermetures d'ambassades ?

Il ne faut s'attendre à rien à ce stade. Puisqu'à l'issue de la conférence, il a été recommandé la création d'un comité technique pour étudier les grandes orientations et faire des propositions concrètes.

Ce qui est sûr, et cela n'est un secret pour personne, les budgets de fonctionnement de nos ambassades et de nos consulats sont de plus en plus lourds et il faut absolument envisager une rationalisation.

Mais rationaliser ne veut pas dire fermer, mais peut-être redéployer les personnels en fonction du volume de travail qu'on a sur place.