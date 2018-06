Burkina Faso: CEP 2018 - « Un voyage en avion » pour 388 897 candidats

Au Burkina Faso, après cinq jours de garde à vue, le blogueur et lanceur d'alerte Naïm Touré a… Plus »

Cela, a-t-il soutenu, afin que les candidats qui auront réussi, puissent poursuivre le cursus scolaire post-primaire sereinement, avec un bon niveau, dans l'espoir qu'ils produiront un meilleur taux de réussite plus tard, au BEPC et au baccalauréat.

Seule difficulté à la session du CEP qui s'est ouverte ce 19 juin 2018 : le fait que les élèves de la province du Soum et certains élèves de la région du Nord ne peuvent pas prendre part à la session. Une session spéciale sera organisée plus tard pour eux.

Il ajoute : « On a été comme vous. Je suis venu vous encourager parce que demain, c'est vous qui allez nous remplacer et c'est vous qui allez payer nos retraites ». Aux filles, il demande de travailler à battre les garçons, sur un ton de plaisanterie.

Quelques minutes après, sont arrivés le ministre Stanislas Ouaro et les membres de sa délégation qui ont font le tour des classes pour encourager les enfants et leur souhaiter bonne chance. Qui connaît le tonton qui vous parle, a demandé une enseignante aux candidats dans une classe ?

Elle dit n'avoir, ni peur ni inquiétude. Elle a appris ses leçons, nous a-t-elle confié, et pense qu'elle sera admise au CEP. Cyrill Yanogo a 16 ans et est de l'école de Saonré où a lieu le lancement officiel de l'examen du CEP. Il nous a dit passer le CEP seul cette année. Il s'est dit prêt pour les compositions et n'éprouve aucun sentiment de peur.

Les enfants ont bien conscience de la particularité du moment, et certains nous le disent. Cathérine Zongo, 15 ans, élève à l'école privée Wendpanga Mahanaïm du quartier « Bonheurville ». Elle fait le CEP et l'entrée en 6e pour la session de 2018.

Devant les écoliers, les examinateurs et certaines autorités administratives de la province du Kadiogo et de la région du Centre, le ministre Stanislas Ouaro a ouvert l'enveloppe contenant l'épreuve d'expression écrite marquant le début des compositions.

