Tunisie: Où en est la digitalisation ?

La Tunisie a arrêté, depuis des années déjà, sa stratégie digitale « Tunisie digitale 2020 » qui va ouvrir de nouvelles perspectives pour l'emploi des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur.

Notre pays peut devenir également un carrefour de l'investissement direct étranger dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. De telles ambitions exigent, bien entendu, en plus de la stratégie proprement dite, un environnement des affaires stimulant et bien fignolé. Le cadre juridique dans ce domaine a été revu pour inciter tout promoteur -- qui veut investir dans le secteur dans l'une des régions de l'intérieur -- de bénéficier de toutes les facilités nécessaires.

«Tunisie digitale 2020», c'est aussi l'identifiant numérique unique pour chaque Tunisien. Déjà, presque tous les citoyens disposent d'au moins un appareil électronique de communication à distance comme les smartphones, les ordinateurs portables ou fixes, les téléphones cellulaires et autres. Notre quotidien est fortement lié à l'objet électronique et personne ne peut s'en passer. De nouveaux métiers ont même vu le jour grâce à cette technologie qui nécessite, certes, un savoir-faire étendu. L'orientation de la Tunisie vers les technologies numériques commence à se concrétiser dans les faits et sera développée davantage au cours des années à venir grâce aux nouvelles innovations qui font leur apparition presque chaque jour.

Grâce aux différentes mesures prises dans ce secteur, depuis des années, notre pays est bien classé au niveau de l'Afrique dans le domaine de la connexion numérique des citoyens. L'acquisition d'un portable de dernière génération est devenue, plus qu'un souhait, mais une nécessité pour chaque citoyen, y compris ceux qui relèvent de la catégorie à revenu limité. Les entreprises économiques, y compris les banques, ont également suivi le pas en intégrant les systèmes numériques les plus performants dans leur établissement. C'est un enjeu de taille sur lequel il faut miser pour s'intégrer de plain-pied dans la nouvelle économie mondialisée. La formation dans ce domaine est devenue une exigence pour pouvoir s'insérer dans le monde du travail. D'ailleurs, les opérateurs téléphoniques ont élaboré des programmes visant à former de jeunes diplômés dans des activités liées au numérique, question de favoriser l'innovation et la créativité dans un secteur qui ouvre de nouveaux horizons.