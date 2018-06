Tunisie: Léo Rojas en exclusivité !

Amina Fakhet est là !

Nous assisterons cet été à des soirées très variées au cours desquelles chacun trouvera son bonheur. En effet, cela va du patrimoine de la région avec une ouverture qui promet, intitulée «Abbaye», œuvre de Lotfi Turki et Béchir Jebalia (12 juillet) à la musique métal de Epica, un groupe composé surtout de jeunes Hollandais (15 août) en passant par les incontournables Hassen Doss (21 juillet), Yosra Mahnouch (25 juillet), El Ziara (19 juillet), Amina Fakhet (11 août) ou encore Elyssa (14 août).

Toutefois, ce qui demeure exceptionnel est ce spectacle en exclusivité de Léo Rojas, venu tout droit de l'Equateur, fort de son album «Spirit oh the Hawk». On aura droit également à du raï avec l'Algérino+DJ Kim (15 juillet), à du rap avec Faycel Esseghir et El Cheb Wahid (26 juillet), outre le rendez-vous du 10 août assuré par Balti, Kafon et Alaâ.

Souad Massi, Nacif Zïtoun, Zied El Borji et Aymen Lassik monteront pour la première fois sur la splendide scène du Festival de Bizerte, sans oublier les Gipsy (29 juillet). Les enfants ne seront pas en reste avec la comédie musicale «La petite sirène» (1er août). Le théâtre est assuré par les pièces «Lamdek» avec Taoufik Bahri (14 juillet), El Chkaf (20 juillet) de Cyrine Guennoun et Majdi Abou Matr, Madame Kenza (27 juillet) avec Wajiha Jendoubi. Côté one man show, Lotfi Abdelli (6 août), Karim Gharbi (23 juillet), Lamine Nahdi (2 août) et Mouch Normal (17 juillet) avec Amir Tlili animeront des spectacles où le rire est garanti. Nous n'oublierons pas le duo Hassine El Afrit-Ahmed Jelmane (30 juillet), dans un joli tableau de 30 musiciens qui accompagneront les deux artistes. Enfin, la clôture est confiée à Saber Rebaï, prévue le 17 août.

Il s'agit, en somme, d'un programme équilibré, varié et pour le moins bien étoffé.