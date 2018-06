Tunisie: L'implacable réalité!

D'où la titularisation du trio Khazri-Badri-Sellitit face à l'Angleterre, des attaquants dont la complémentarité n'est pas établie mais qui, sur leur talent, peuvent faire basculer les rencontres. D'où, aussi un sentiment d'improvisation et une irrégularité chronique : pour chaque passe en profondeur de Skhiri ou Sassi et slalom de Selliti.

Il faut tolérer les passes trop longues et crochets ratés. Mais pour ce jeu-là, il faut avoir Messi ou Ronaldo.

Face à l'Angleterre, l'entame du match a été catastrophique. Il a fallu la vigilance de Moez Hassen pour que le onze national n'encaisse pas au moins deux buts certains avant que Kane n'ouvre le score.

Les protégés de Nabil Maâloul ont pris le chemin opposé après deux mois de stage et plusieurs rencontres amicales : intensité discutable, attente du coup de génie de Khazri.

Attente tout court, d'ailleurs. Au point de se mettre en danger comme les fautes évitables de Meriah (catastrophique) de Ali Maâloul (qui a perdu ses sensations de défenseur) de Sassi avec ses 70 fautes provoquées sur ses adversaires, de Badri et Selliti qui ont oublié leurs tâches offensives et surtout sur des fautes d'un positionnement général très bas. Certes, on a eu la chance d'exploiter la faute stupide de Walker pour égaliser sur penalty mais la réalité est autre chose.

Le catenaccio tunisien

A la reprise, dos au mur, les Anglais ont cherché la victoire en multipliant les assauts vers Ben Mustapha qui a aussi sauvé sa cage de deux buts certains, avec en plus la chance d'avoir en face des attaquants anglais maladroits qui ont maintenu la pression et n'ont pas balancé le ballon devant. Les camarades de Kane ont privilégié la construction, mais pas la destruction.

A défaut de jouer haut et donc de mettre sous pression une défense centrale anglaise vulnérable, les Tunisiens ont donc attendu autour du rond central, disposés dans un 5-4-1 suicidaire où Khazri se retrouvait seul en attaque. Prudentes mais pas en bloc, les lignes distendues laissant aux Anglais des possibilités de trouver les solutions.

La Tunisie a raté son entame dans cette Coupe du monde. La faute incombe à Nabil Maâloul pour sa stratégie trop défensive. Le résultat était fatal : un second but de Kane à la 91'. Le réalisme et l'envie des Anglais ont prévalu pour gagner ce match alors que les Tunisiens ont été tout simplement transparents et fades.