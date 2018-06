Tunisie: La dépendance aux importations des céréales se poursuit

Selon l'Observatoire national de l'agriculture (Onagri), la sécurité alimentaire représente plusieurs défis qui pourraient déstabiliser la production agricole.

Outre les changements climatiques, les fluctuations des marchés extérieurs et la volatilité des prix des produits agricoles importés sont des menaces qui doivent être prises en considération par des mesures adéquates. D'ailleurs, la gestion efficace et durable des ressources naturelles, ainsi que la maîtrise de l'inflation des prix à la consommation représentent aussi bien des défis que des actions à entreprendre. Il est clair que la maîtrise de l'inflation est assez polémique dans l'état des lieux actuel, avec un taux de 7,7 en mai dernier.

La même source indique que la dépendance aux importations des céréales, essentiellement le blé dur, le blé tendre et l'orge, augmente progressivement, soit un taux de 61% en 2017 et qui atteint 89% pour le blé tendre. De même, les prix affectant la valeur des importations tendent à la hausse, soit +39%. Les prix du blé dur sont plus élevés que ceux des autres céréales importées. En 2017, ils ont augmenté de +4,1% pour le blé dur, de +18,1% pour le blé tendre, de +22,9% pour l'orge et de +13,6% pour le maïs.

Importations en hausse

Les importations alimentaires ont représenté près de 9% des importations totales en 2016. Selon un rapport de l'Institut tunisien des études stratégiques (Ites) publié en 2017, le montant des importations alimentaires a enregistré une baisse de 7% durant la période 1990-2005 par rapport aux exportations totales pour reprendre à partir de 2005. Une moyenne de 14% a été enregistrée à la période 2011-2013 et ne cesse d'augmenter ces dernières années. L'Ites souligne que les importations de céréales sont devenues une constante, avec une part qui dépasse les 43% dans les importations alimentaires. Durant les cinq premiers mois 2018, la valeur des importations du blé dur a augmenté de 30,4%, celles du blé tendre de 18,4% et de l'orge de 47,3% par rapport à la même période en 2017. En quantité, la tendance est également haussière, soit 14,1% pour le blé tendre (522,7 t), 3,3% pour le blé tendre (556,7 t), et de 11,3% pour l'orge (263,2 t).

On indique également que la demande mondiale des céréales augmenterait et pourrait avoir des incidences sur les importations tunisiennes. D'après le rapport de l'Ites, la demande de céréales destinées à la consommation humaine devrait croître de 50% et celle destinée à l'alimentation animale devrait quasiment doubler, entre 2000 et 2030. Ce qui pousserait à réfléchir à d'autres alternatives et des mesures permettant de favoriser la production nationale et de réduire la dépendance aux marchés extérieurs.

Poids du déficit

Au niveau de la balance commerciale alimentaire, la part du déficit de la balance alimentaire dans le déficit global du commerce extérieur a évolué dans les deux sens durant la période 2000-2017.

Il a atteint 8,7% en 2017 avec un taux le plus élevé en 2002 de 15,6% et le moins élevé en 2000 de 4,1% alors qu'en 2015, cette part est très faible de 0,4%. Ainsi, le taux de couverture a été de 73% durant la période 2010-2017 contre 87% durant la période 2000-2009.

Cette tendance est expliquée par l'Onagri par l'évolution des importations à un rythme plus accéléré que les exportations et aussi la hausse importante des prix des intrants à l'international, ainsi que la dévaluation du dinar par rapport à l'euro et au dollar, qui a largement impacté les échanges commerciaux.

D'après l'Ites, il est nécessaire d'adopter une stratégie de sécurité alimentaire qui engage tous les ministères concernés, se concentrant sur la gestion préventive et prospective des risques agricoles, alimentaires et nutritionnels.

La mise en place d'une politique de sécurité alimentaire par l'Etat est très importante, tout en assurant certaines considérations. Il s'agit de trouver le juste milieu entre le développement de la compétitivité du secteur agricole et le productivisme, d'évaluer le rendement de l'agriculture tunisienne à travers les filières et les produits agricoles.