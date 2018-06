Tunisie: Demain la conférence préparatoire

La Tunisie abrite les 21 et 22 juin 2018 les travaux de la conférence préparatoire du sommet de la famille arabe sous le signe «La famille arabe et l'agenda de l'ONU 2030» qui sera organisée à l'initiative du ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées en partenariat avec la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de la famille arabe avec l'appui du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap) et la Commission des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Dans un communiqué publié hier, le ministère de la Femme souligne que les travaux de la conférence seront axés sur les préparatifs en prévision de la tenue du sommet de la famille arabe prévu le 7 décembre prochain en Tunisie.

Plusieurs questions sont, en outre, inscrites à l'ordre du jour de cette rencontre dont, notamment, «La famille et le développement durable 2030», «La famille et les conditions socioéconomiques, sanitaires et environnementales» et «Les données statistiques relatives à la famille et fondées sur l'approche genre».

Cette conférence, qui sera marquée par la participation d'une centaine de représentants d'organisations gouvernementales, de la société civile, d'experts, d'académiciens et de journalistes, s'inscrit dans le cadre de l'adhésion de la communauté internationale à la réalisation des objectifs onusiens pour le développement durable qui figurent à l'agenda 2030, conformément aux recommandations issues de la conférence régionale élargie d'El-Charkah (avril 2017).

Cette conférence avait, notamment, appelé à unifier les efforts des gouvernements arabes et de leurs sociétés pour promouvoir la famille, traiter les différentes affaires qui la préoccupent et examiner les moyens à même de la prémunir contre les dangers.